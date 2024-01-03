Третій день другого місяця зими запам'ятається несподіваними плюсовими температурами в окремих областях, а також дощем і снігом.
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Яким буде день для Півночі і Сходу
У північних та східних регіонах температура повітря не підніматиметься вище нуля. Найморозніше буде на Чернігівщині та Сумщині. Там стовпчик термометра покаже мінус 8 градусів. На Харківщині теж буде зимно. Там термометр показуватиме 5 градусів морозу.
У столиці температура вдень коливатиметься від мінус 1 до мінус 3.
Слід зауважити, що центральним областям, а також південно-східним на кшталт Дніпропетровщині і Запоріжжя, пощастить більше, адже тут температура повітря буде плюсовою. В окремих областях вона сягатиме до плюс 6.
Також на півночі, сході та центрі пройдуть дощі зі снігом.
Що чекати мешканцям Заходу та Півдня
На Півдні і Заході теж дощитиме. Натомість, хоч і сонечко ховатиметься за хмарами, день для жителів цих областей видасться доволі теплим. Температура у двох регіонах сягатиме навіть плюс 9 градусів – це Закарпаття та Одещина. Для решти вона варіюватиметься від плюс 5 до плюс 8.
Яка погода по обласних центрах
Київ – -3...-1
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – -1...+1
Вінниця – +3...+5
Одеса – +7..+9
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -8...-6
Суми – -8...-6
Полтава – -4...-2
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – -3...-1
Луганськ – -5...-3
Харків – -5...-3
Погода на 3 січня 2024 року / Фото Укргідрометцентр