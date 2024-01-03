Третий день второго месяца зимы запомнится неожиданными плюсовыми температурами в отдельных областях, а также дождем и снегом.

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Каким будет день для Севера и Востока

В северных и восточных регионах температура воздуха не будет подниматься выше нуля. Морознее всего будет на Черниговщине и Сумщине. Там столбик термометра покажет минус 8 градусов. На Харьковщине тоже будет холодно. Там термометр будет показывать 5 градусов мороза.

В столице температура будет днем колебаться от минус 1 до минус 3.

Следует заметить, что центральным областям, а также юго-восточным типа Днепропетровщины и Запорожья, повезет больше, ведь здесь температура воздуха будет плюсовой. В отдельных областях она будет достигать плюс 6.

Также на севере, востоке и в центре пройдут дожди со снегом.

Что ждать жителям Запада и Юга

На Юге и Западе тоже будет дождь. Впрочем, хоть и солнышко будет прятаться за облаками, день для жителей этих областей покажется довольно теплым. Температура в двух регионах будет достигать даже плюс 9 градусов – это Закарпатье и Одесщина. Для всех остальных она будет варьироваться от плюс 5 до плюс 8.

Какая погода по областным центрам

Киев – -3...-1

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – -1...+1

Винница – +3...+5

Одесса – +7..+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -8...-6

Суммы – -8...-6

Полтава – -4...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – +4...+6

Донецк – -3...-1

Луганск – -5...-3

Харьков – -5...-3

Погода на 3 января 2024 года / Фото Укргидрометцентр