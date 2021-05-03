Погода в Украине во вторник, 4 мая, будет теплой, сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +19.

В то же время метеорологи отмечают, что ночи будут холодными. В западных, северных и центральных областях возможны небольшие заморозки на почве.

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Погода в регионах Украины

В Западной Украине прогнозируют солнечную погоду, осадков ожидать не стоит. Температура составит +14 ... +17 градусов. В восточных регионах ситуация будет похожей. Днем температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов.

На Севере страны будет сухо. Отметки на термометрах покажут +15 ... +19 градусов. В южных областях тоже без осадков, светить солнце. Там следует ожидать +13 ... +15 градусов.

В Киеве 4 мая прогнозируют тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +13 ... +15 градусов.

Настоящее тепло в Украине

Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке сообщила, что существенного тепла украинцам следует ожидать уже со следующей недели.

Со следующего понедельника, 10 мая, ворвется к нам уже настоящее тепло, столбики термометров легко перемахнут через +20 ... +25 градусов и даже выше,

– добавила синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на Вторник, 4 мая

Ужгород – +14...+16

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр– +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +16...+18

Харьков – +14...+16

Киев – +13...+15

Прогноз погоды на 4 мая / Данные Укргидрометцентра