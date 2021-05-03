Прогноз погоды на 4 мая: в Украину идет потепление до +19
Погода в Украине во вторник, 4 мая, будет теплой, сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +19.
Источник:Укргидрометцентр
В то же время метеорологи отмечают, что ночи будут холодными. В западных, северных и центральных областях возможны небольшие заморозки на почве.
Читайте также Тепло и ночные заморозки: какой будет погода в мае
Погода в регионах Украины
В Западной Украине прогнозируют солнечную погоду, осадков ожидать не стоит. Температура составит +14 ... +17 градусов. В восточных регионах ситуация будет похожей. Днем температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов.
На Севере страны будет сухо. Отметки на термометрах покажут +15 ... +19 градусов. В южных областях тоже без осадков, светить солнце. Там следует ожидать +13 ... +15 градусов.
В Киеве 4 мая прогнозируют тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +13 ... +15 градусов.
Настоящее тепло в Украине
Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке сообщила, что существенного тепла украинцам следует ожидать уже со следующей недели.
Со следующего понедельника, 10 мая, ворвется к нам уже настоящее тепло, столбики термометров легко перемахнут через +20 ... +25 градусов и даже выше,
– добавила синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на Вторник, 4 мая
Ужгород – +14...+16
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр– +13...+15
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +16...+18
Харьков – +14...+16
Киев – +13...+15
Поделиться новостью