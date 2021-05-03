Прогноз погоди на 4 травня: в Україну йде потепління до +19
Погода в Україні у вівторок, 4 травня, буде теплою, сухою та сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури до +19.
Джерело:Укргідрометцентр
Водночас метеорологи зазначають, що ночі будуть холодними. У західних, північних та центральних областях можливі невеликі заморозки на ґрунті.
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Погода у регіонах України
У Західній Україні прогнозують сонячну погоду, опадів очікувати не варто. Температура становитиме +14…+17 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів.
На Півночі країни буде сухо. Позначки на термометрах покажуть +15...+19 градусів. У південних областях теж без опадів, світитиме сонце. Там слід очікувати +13...+15 градусів.
У Києві 4 травня прогнозують тепло. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+15 градусів.
Справжнє тепло в Україні
Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що суттєвого тепла українцям варто очікувати вже з наступного тижня.
З наступного понеділка, 10 травня, увірветься до нас вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20...+25 градусів і навіть вище,
– додала синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 4 травня
Ужгород – +14...+16
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +14...+16
Вінниця – +14...+16
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +14...+16
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +16...+18
Харків – +14...+16
Київ – +13...+15
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