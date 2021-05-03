Погода в Україні у вівторок, 4 травня, буде теплою, сухою та сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури до +19.

Водночас метеорологи зазначають, що ночі будуть холодними. У західних, північних та центральних областях можливі невеликі заморозки на ґрунті.

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Погода у регіонах України

У Західній Україні прогнозують сонячну погоду, опадів очікувати не варто. Температура становитиме +14…+17 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів.

На Півночі країни буде сухо. Позначки на термометрах покажуть +15...+19 градусів. У південних областях теж без опадів, світитиме сонце. Там слід очікувати +13...+15 градусів.

У Києві 4 травня прогнозують тепло. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+15 градусів.

Справжнє тепло в Україні

Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що суттєвого тепла українцям варто очікувати вже з наступного тижня.

З наступного понеділка, 10 травня, увірветься до нас вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20...+25 градусів і навіть вище,

– додала синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 4 травня

Ужгород – +14...+16

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +14...+16

Вінниця – +14...+16

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +14...+16

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +16...+18

Харків – +14...+16

Київ – +13...+15

Прогноз погоди на 4 травня / Дані Укргідрометцентру