Так, где и какую самую низкую температуру ждать, в каких областях пригреет до +26 градусов, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Прогноз погоды на субботу
Суббота в Украине пройдет без дождя. В этот день будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет преимущественно северо-восточный. Впрочем, без сильных порывов: лишь 5 – 10 метров в секунду.
Температура в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ночью 1 – 6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 3, днем 11 – 16 тепла,
– отметили синоптики.
Добавили, что на остальной территории Украины ночью 4 – 9 тепла, на Юге и Закарпатье до +13, днем 15 – 20 градусов, в западных областях 21 – 26.
Температура в крупных городах
- Киев +17...+19
- Ужгород +23...+25
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +17...+19
- Винница +17...+19
- Одесса +18...+20
- Николаев +18...+20
- Херсон +18...+20
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +17...+19
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +13...+15
- Днепр +17...+19
- Запорожье +18...+20
- Донецк +13...+15
- Луганск +12...+14
- Харьков +13...+15
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Прогноз погоды на 4 мая / Скриншот с Укргидрометцентра