Так, где и какую самую низкую температуру ждать, в каких областях пригреет до +26 градусов, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Прогноз погоды на субботу

Суббота в Украине пройдет без дождя. В этот день будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет преимущественно северо-восточный. Впрочем, без сильных порывов: лишь 5 – 10 метров в секунду.

Температура в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ночью 1 – 6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 3, днем 11 – 16 тепла,
– отметили синоптики.

Добавили, что на остальной территории Украины ночью 4 – 9 тепла, на Юге и Закарпатье до +13, днем 15 – 20 градусов, в западных областях 21 – 26.

Температура в крупных городах

  • Киев +17...+19
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +23...+25
  • Ивано-Франковск +23...+25
  • Тернополь +23...+25
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +17...+19
  • Винница +17...+19
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +18...+20
  • Херсон +18...+20
  • Симферополь +18...+20
  • Кропивницкий +17...+19
  • Черкассы +17...+19
  • Чернигов +13...+15
  • Сумы +13...+15
  • Полтава +13...+15
  • Днепр +17...+19
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +13...+15
  • Луганск +12...+14
  • Харьков +13...+15

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