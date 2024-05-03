Так, де і яку найнижчу температуру чекати, у яких областях пригріє до +26 градусів, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди на суботу

Субота в Україні пройде без дощу. У цей день спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде переважно північно-східний. Втім, без сильних поривів: лише 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях вночі 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3, вдень 11 – 16 тепла,
– зазначили синоптики.

Додали, що на решті території України вночі 4 – 9 тепла, на Півдні та Закарпатті до +13, вдень 15 – 20 градусів, у західних областях 21 – 26.

Температура у великих містах

  • Київ +17...+19
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +23...+25
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +23...+25
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +23...+25
  • Рівне +23...+25
  • Житомир +17...+19
  • Вінниця +17...+19
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +18...+20
  • Сімферополь +18...+20
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +17...+19
  • Чернігів +13...+15
  • Суми +13...+15
  • Полтава +13...+15
  • Дніпро +17...+19
  • Запоріжжя +18...+20
  • Донецьк +13...+15
  • Луганськ +12...+14
  • Харків +13...+15

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Погода на 4 травняПрогноз погоди на 4 травня / Скриншот з Укргідрометцентру