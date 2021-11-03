Украину охватит порывистый ветер: прогноз погоды на 4 ноября
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в четверг, 4 ноября, будет несколько прохладной. Все из-за сильного осеннего ветра, который охватит большинство регионов.
Почти во всех областях будет облачно с прояснениями. Только на Западе днем возможен дождь. В частности, в Ровненской, Львовской областях, на Волыни и Закарпатье.
Кстати В Украину идет антициклон с мокрым снегом и ливнями
Прогноз синоптиков
Средняя температура воздуха составит +12...+14 градусов. Теплую погоду обещают на Востоке. Например, в Одесской области – +15...+ 17, а в оккупированном Крыму – +16...+18. В Закарпатской и Черновицкой областях тоже обещают +15...+17 градусов.
К слову, в южных и восточных областях отметки термометров и ночью будут показывать не слишком низкую температуру – +7...+9. Зато ночи на Западе и Севере – холодные. Там прогнозируют +3...+5.
В Киеве холоднее всего
Так, в столице температура воздуха в четверг будет самой низкой. Днем – + 11...+ 13, а ночью – + 2...+4. Правда, будет сухо и солнечно. Осадков ожидать не стоит.
Сильный ветер
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине будет ветрено. Самые сильные порывы будут наблюдаться на Севере, в западной части и многих центральных областях.
Поэтому очень внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте того, чтобы поболтать с соседкой под красивым билбордом... Потому что увеличение скорости ветра лишь на 1 метр в секунду ощутимо снижает температуру воздуха на 5 градусов,
– подчеркнула Диденко.
К слову, порывы ветра 3 ноября будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Погода в городах Украины
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано – Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +12...+14
Ровно – + 12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +14...+16
Одесса – + 13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – + 15...+17
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – + 12...+14
Чернигов – + 12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – + 12...+14
Запорожье – + 13...+15
Донецк – + 13...+15
Луганск – + 13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – + 11...+13
Погода на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра
Текст поста Натальи Диденко:
В четверг в Украине будет ветрено.
Сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на Севере Украины, в западной части и многих центральных областях.
Поэтому очень внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте того, чтобы поболтать с соседкой под красивым билбордом с очередным румяным страдальцем за судьбу народа, глянцевые дороги и закутывайтесь поплотнее. Потому что увеличение скорости ветра лишь на 1 м/с ощутимо снижает температуру воздуха на 5 градусов.
Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением крайнего запада Украины.
Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части, превосходные + 14 + 19 градусов. В общем в Украине будет не холодно, + 10 + 15 градусов.