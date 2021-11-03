Украину охватит порывистый ветер: прогноз погоды на 4 ноября

Погода в Украине в четверг, 4 ноября, будет несколько прохладной. Все из-за сильного осеннего ветра, который охватит большинство регионов.

Почти во всех областях будет облачно с прояснениями. Только на Западе днем возможен дождь. В частности, в Ровненской, Львовской областях, на Волыни и Закарпатье.

Кстати В Украину идет антициклон с мокрым снегом и ливнями

Прогноз синоптиков

Средняя температура воздуха составит +12...+14 градусов. Теплую погоду обещают на Востоке. Например, в Одесской области – +15...+ 17, а в оккупированном Крыму – +16...+18. В Закарпатской и Черновицкой областях тоже обещают +15...+17 градусов.

К слову, в южных и восточных областях отметки термометров и ночью будут показывать не слишком низкую температуру – +7...+9. Зато ночи на Западе и Севере – холодные. Там прогнозируют +3...+5.

В Киеве холоднее всего

Так, в столице температура воздуха в четверг будет самой низкой. Днем – + 11...+ 13, а ночью – + 2...+4. Правда, будет сухо и солнечно. Осадков ожидать не стоит.

Сильный ветер

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине будет ветрено. Самые сильные порывы будут наблюдаться на Севере, в западной части и многих центральных областях.

Поэтому очень внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте того, чтобы поболтать с соседкой под красивым билбордом... Потому что увеличение скорости ветра лишь на 1 метр в секунду ощутимо снижает температуру воздуха на 5 градусов,

– подчеркнула Диденко.

К слову, порывы ветра 3 ноября будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Погода в городах Украины

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано – Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +12...+14

Ровно – + 12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +14...+16

Одесса – + 13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – + 15...+17

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – + 12...+14

Чернигов – + 12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – + 12...+14

Запорожье – + 13...+15

Донецк – + 13...+15

Луганск – + 13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – + 11...+13



Погода на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра

Текст поста Натальи Диденко:

В четверг в Украине будет ветрено.

Сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на Севере Украины, в западной части и многих центральных областях.

Поэтому очень внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте того, чтобы поболтать с соседкой под красивым билбордом с очередным румяным страдальцем за судьбу народа, глянцевые дороги и закутывайтесь поплотнее. Потому что увеличение скорости ветра лишь на 1 м/с ощутимо снижает температуру воздуха на 5 градусов.

Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением крайнего запада Украины.

Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части, превосходные + 14 + 19 градусов. В общем в Украине будет не холодно, + 10 + 15 градусов.