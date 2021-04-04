Прогноз погоды на 5 апреля: на Западе будет сиять солнце, Восток накроют дожди
Погода в Украине в понедельник, 5 апреля, будет весенней и капризной. На западе синоптики обещают ясное небо без осадков. В то же время Восток накроют дожди. Средняя температура воздуха составит +8...+10 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет на Западе. Там температура воздуха прогреется до +12 градусов. На Востоке и в Крыму столбики термометра будут колебаться от +7 до +9 градусов. В Киеве синоптики обещают + 8...+10 градусов.
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Что говорит синоптик Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что "свежий апрельский понедельник обещает быть в Украине действительно свежим".
По словам Диденко, сильнее всего от капризов погоды будут страдать Карпаты. Даже днем температура воздуха там опустится ниже нуля.
Температура воздуха 5-го апреля в течение дня стеснительно будет топтаться около +7 +12 градусов, разве что кое-где в западных областях переступит порог до +14 градусов,
– рассказала синоптик.
Диденко также предупредила украинцев, что "комфортность погоды размоется сильным юго-западным ветром".
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 5 апреля
Ужгород – +9...+11
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +9...+11
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +8...+10
Полтава – +8...+10
Днепр – +8...+10
Запорожье – +7...+9
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +9...+11
Киев – +9...+11
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