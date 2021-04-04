Погода в Украине в понедельник, 5 апреля, будет весенней и капризной. На западе синоптики обещают ясное небо без осадков. В то же время Восток накроют дожди. Средняя температура воздуха составит +8...+10 градусов.

Теплее всего будет на Западе. Там температура воздуха прогреется до +12 градусов. На Востоке и в Крыму столбики термометра будут колебаться от +7 до +9 градусов. В Киеве синоптики обещают + 8...+10 градусов.

Заметьте Тепло не будет стабильным: какую погоду ожидают в апреле – прогноз

Что говорит синоптик Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что "свежий апрельский понедельник обещает быть в Украине действительно свежим".

По словам Диденко, сильнее всего от капризов погоды будут страдать Карпаты. Даже днем температура воздуха там опустится ниже нуля.

Температура воздуха 5-го апреля в течение дня стеснительно будет топтаться около +7 +12 градусов, разве что кое-где в западных областях переступит порог до +14 градусов,

– рассказала синоптик.

Диденко также предупредила украинцев, что "комфортность погоды размоется сильным юго-западным ветром".

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 5 апреля

Ужгород – +9...+11

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +8...+10

Днепр – +8...+10

Запорожье – +7...+9

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +9...+11

Киев – +9...+11