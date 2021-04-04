Погода в Україні у понеділок, 5 квітня, буде весняною і примхливою. На Заході синоптики обіцяють ясне небо без опадів. Водночас Схід накриють дощі. Середня температура повітря становитиме +8...+10 градусів.

Найтепліше буде на Заході. Там температура повітря прогріється до + 12 градусів. На Сході та у Криму стовпчики термометра коливатимуться від +7 до +9 градусів. У Києві синоптики обіцяють +8...+10 градусів.

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Що каже синоптикиня Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "свіжий квітневий понеділок обіцяє бути в Україні справді свіжим".

За словами Діденко, найдужче від примх погоди страждатимуть Карпати. Навіть удень температура повітря там опуститься нижче нуля.

Температура повітря 5-го квітня протягом дня сором'язливо топтатиметься поблизу +7+12 градусів, хіба що подекуди в західних областях переступить поріг до +14 градусів,

– розповіла синоптикиня.

Діденко також попередила українців, що "комфортність погоди розмиється сильним південно-західним вітром".

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 5 квітня

Ужгород – +9...+11

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +9...+11

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+11

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +8...+10

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +9...+11

Київ – +9...+11