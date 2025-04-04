Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также, согласно обнародованной информации, кое-где будут грозы.

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Какой будет погода в Украине 5 апреля

Синоптики прогнозируют небольшой дождь местами ночью в западных, южных и юго-восточных областях. Днем в Украине будут умеренные осадки, а на Закарпатье и Прикарпатье – значительные. В центральных, восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и Сумской областях местами грозы.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Днем в центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье местами возможны порывы, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла. В то же время в северных, Винницкой и Черкасской областях синоптики обещают от 9 до 14 градусов тепла. В свою очередь в западных областях, по словам специалистов, будет от 5 до 10 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +12...+14;

Ужгород +7...+9;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +9...+11;

Винница +12...+14;

Одесса +15...+17;

Николаев +14...+16;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +11...+13;

Сумы +12...+14;

Полтава +14...+16;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +15...+17;

Луганск +17...+19;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды на 5 апреля / Карта Укргидрометцентра