Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Украину накроет непогода: когда будут сильные дожди, мокрый снег и похолодание

Заморозки и снег в Украине

Уже на выходных погода в Украине начнет меняться. В субботу на Юго-Востоке пройдет небольшой дождь. На остальной территории ночью без осадков, днем умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.

Ветер будет западный, юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, в западных областях днем порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью еще +3 – +8 градусов, днем +12 – +17. На севере, Винницкой и Черкасской области +9 – +14, в западных областях +5 – +10.

В воскресенье в западных, Житомирской и Винницкой областях мокрый снег, на дорогах гололедица; снижение температуры ночью до заморозков 0 – -3 градуса, днем +1 – +3 градуса,

– отметили синоптики.

На остальной территории будут дожди. В течение суток +1 – +6 градусов, но на Юге, Востоке и в Днепропетровской области ночью +3 – +8, днем +10 – +15 градусов.

Ветер будет северо-западный, на Левобережье юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных, днем местами и в восточных и юго-восточных областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Погода на апрель