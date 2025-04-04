Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Заморозки и снег в Украине
Уже на выходных погода в Украине начнет меняться. В субботу на Юго-Востоке пройдет небольшой дождь. На остальной территории ночью без осадков, днем умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.
Ветер будет западный, юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, в западных областях днем порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью еще +3 – +8 градусов, днем +12 – +17. На севере, Винницкой и Черкасской области +9 – +14, в западных областях +5 – +10.
В воскресенье в западных, Житомирской и Винницкой областях мокрый снег, на дорогах гололедица; снижение температуры ночью до заморозков 0 – -3 градуса, днем +1 – +3 градуса,
– отметили синоптики.
На остальной территории будут дожди. В течение суток +1 – +6 градусов, но на Юге, Востоке и в Днепропетровской области ночью +3 – +8, днем +10 – +15 градусов.
Ветер будет северо-западный, на Левобережье юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных, днем местами и в восточных и юго-восточных областях порывы 15 – 20 метров в секунду.
Погода на апрель
- Средняя месячная температура воздуха в апреле ожидается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9. Это выше нормы на 1,5 – 2 градуса.
- По прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков – 30 – 52 миллиметра, в Карпатах местами 60 – 89 миллиметров. Это в пределах нормы.
- Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.
- Абсолютный максимум – +26 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22 градуса.