Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Україну накриє негода: коли будуть сильні дощі, мокрий сніг і похолодання

Заморозки і сніг в Україні

Уже на вихідних погода в Україні почне змінюватися. У суботу на Південному Сході пройде невеликий дощ. На решті території вночі без опадів, удень помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

Вітер буде західний, південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, у західних областях вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду. Уночі ще +3 – +8 градусів, удень +12 – +17. На Півночі, Вінниччині й Черкащині +9 – +14, у західних областях +5 – +10.

У неділю в західних, Житомирській і Вінницькій областях мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; зниження температури вночі до заморозків 0 – -3 градуси, вдень +1 – +3 градуси,

– зазначили синоптики.

На решті території будуть дощі. Протягом доби +1 – +6 градусів, але на Півдні, Сході й у Дніпропетровській області вночі +3 – +8, удень +10 – +15 градусів.

Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних, вдень місцями й у східних та південно-східних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Погода на квітень