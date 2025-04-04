Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також, згідно з оприлюдненою інформацією, подекуди будуть грози.

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Якою буде погода в Україні 5 квітня

Синоптики прогнозують невеликий дощ місцями вночі у західних, південних та південно-східних областях. Вдень в Україні будуть помірні опади, а на Закарпатті та Прикарпатті – значні. У центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози.

За даними Укргідрометцентру, вітер рухатиметься у західному та південно-західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями можливі пориви, зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень прогнозують від 12 до 17 градусів тепла. Водночас у північних, Вінницькій та Черкаській областях синоптики обіцяють від 9 до 14 градусів тепла. Своєю чергою у західних областях, за словами фахівців, буде від 5 до 10 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +12...+14;

Ужгород +7...+9;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +9...+11;

Вінниця +12...+14;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +11...+13;

Суми +12...+14;

Полтава +14...+16;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +17...+19;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди на 5 квітня / Карта Укргідрометцентру