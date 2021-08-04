Западные и северные регионы накроют грозы. Дождливо и в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. В других областях – ясно.
Обратите внимание Украину снова накроют грозы, град и шквалы: где ждать непогоды
Холоднее всего будет на Западе, на Волыни температура воздуха упадет до +23 градусов. Во всех регионах дождливо, мощнейших ливней следует ожидать на Закарпатье.
Похожая ситуация будет наблюдаться и на Севере. Впрочем, там будет теплее. Ведь столбики термометров днем поднимутся до +24...+27 градусов.
В то же время в южных, восточных и части центральных регионов будет жарко, до +32 градусов, и без осадков. Дождливо только в Черкасской и Кировоградской области.
В Киеве в четверг, 5 августа, синоптики также прогнозируют грозы. Температура воздуха там будет колебаться от +24 до + 26 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, грозы, которые 5 августа будут греметь в Центральной Европе, придут и в Украину.
На Западе, Севере и кое-где в центре кратковременные дожди и грозы предполагаются местами, временами будут сопровождаться шквалами,
– подчеркнула она.
И добавила, что температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах. Ведь с Востока и Юга жара пока идти не хочет.
Прогноз погоды в городах Украины на 5 августа
Ужгород – + 25...+27
Львов – + 24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – + 24...+26
Черновцы – + 24...+26
Хмельницкий – + 24...+26
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – + 25...+27
Одесса – + 29...+31
Николаев – + 30...+32
Херсон – + 30...+32
Симферополь – + 30...+32
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – + 26...+28
Чернигов – + 25...+27
Сумы – + 24...+26
Полтава – + 27...+29
Днепр – + 30...+32
Запорожье – + 30...+32
Донецк – + 30...+32
Луганск – + 30...+32
Харьков – + 29...+31
Киев – + 24...+26
Погода в Украине 5 августа / Карта Укргидрометцентра