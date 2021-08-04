Західні та північні регіони накриють грози. Дощитиме й на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині. В інших областях – ясно.

Зверніть увагу Україну знову накриють грози, град і шквали: де чекати негоду

Найхолодніше буде на Заході, на Волині температура повітря впаде до +23 градусів. В усіх регіонах дощитиме, найпотужніших злив слід очікувати на Закарпатті.

Схожа ситуація спостерігатиметься й на Півночі. Втім, там буде тепліше. Адже стовпчики термометрів вдень піднімуться до +24...+27 градусів.

Водночас у південних, східних та частині центральних регіонів буде спекотно, до +32 градусів, та без опадів. Дощитиме лише на Черкащині та Кіровоградщині.

У Києві у четвер, 5 серпня, синоптики також прогнозують грози. Температура повітря там коливатиметься від +24 до +26 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, грози, які 5 серпня гримітимуть у Центральній Європі, прийдуть і в Україну.

На Заході, Півночі та подекуди у Центрі короткочасні дощі та грози передбачаються місцями, часом супроводжуватимуться шквалами,

– підкреслила вона.

Й додала, що температура повітря в Україні найближчим часом коливатиметься в незначних межах. Адже зі Сходу та Півдня спека наразі йти не хоче.

Прогноз погоди у містах України на 5 серпня

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +27...+29

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31

Київ – +24...+26



Погода в Україні 5 серпня / Карта Укргідрометцентру