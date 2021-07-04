Прогноз погоды на 5 июля: грозы не отступят, но будет тепло
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 5 июля, будет жаркой, но со значительными осадками. Грозы и шквальные ветры не покинут территорию Украины, поэтому синоптики предупреждают об опасности.
Во всех областях Украины днем будут лить дожди. Ночью без существенных осадков будет лишь на территории западных областей.
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Погода в Украине 5 июля
Дожди и грозы в Украине, как сообщает синоптик Наталья Диденко, обусловлены циклоном. 5 июля в большинстве областей он принесет кратковременные грозовые дожди.
Температура воздуха в понедельник в среднем – +25...+29 градусов, на Западе немного прохладнее – +23...+27 градусов. Жарче будет на Луганщине – более 30 градусов. В других восточных областях будет ориентировочно +26...+29 градусов.
В понедельник дождь ожидают и в Киеве, однако как сообщает синоптик, антициклон может его отогнать. Температура воздуха в столице +26...+28 градусов.Обратите внимание! Синоптики предупредили о желтом уровне угрозы во всех областях Украины. Укргидрометцентр прогнозирует потенциально опасные погодные условия.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 5 июля:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +24...+26
Одесса – +24...+26
Николаев – +26...+28
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +29...+31
Харьков – 28...+30
Киев – +26...+28
Погода в городах Украины 5 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра