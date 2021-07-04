Прогноз погоды на 5 июля: грозы не отступят, но будет тепло

Погода в Украине в понедельник, 5 июля, будет жаркой, но со значительными осадками. Грозы и шквальные ветры не покинут территорию Украины, поэтому синоптики предупреждают об опасности.

Во всех областях Украины днем ​​будут лить дожди. Ночью без существенных осадков будет лишь на территории западных областей.

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Погода в Украине 5 июля

Дожди и грозы в Украине, как сообщает синоптик Наталья Диденко, обусловлены циклоном. 5 июля в большинстве областей он принесет кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха в понедельник в среднем – +25...+29 градусов, на Западе немного прохладнее – +23...+27 градусов. Жарче будет на Луганщине – более 30 градусов. В других восточных областях будет ориентировочно +26...+29 градусов.

В понедельник дождь ожидают и в Киеве, однако как сообщает синоптик, антициклон может его отогнать. Температура воздуха в столице +26...+28 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 5 июля:

Синоптики предупредили о желтом уровне угрозы во всех областях Украины. Укргидрометцентр прогнозирует потенциально опасные погодные условия.

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +24...+26

Одесса – +24...+26

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +29...+31

Харьков – 28...+30

Киев – +26...+28



Погода в городах Украины 5 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра