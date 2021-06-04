Температура воздуха в большинстве регионов поднимется на 2 – 3 градуса по сравнению с прошлыми сутками. В среднем в Украине 5 июня будет +20...+22, правда, на Востоке несколько свежее.

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Прогноз погоды на 5 июня

В западных областях Украины в субботу прогнозируют ливни днем, а ночью – без осадков. Дождь будет идти на Закарпатье, Прикарпатье и Львовщине. В других областях Запада – облачно с прояснениями.

На Севере, в Центре и на Юге суббота пройдет без осадков. Температура будет колебаться от +20 до +22 градусов.

Восток 5 июня омоют дожди: и ночью, и днем ​​осадки будут наблюдать в Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. Температура воздуха в этих регионах будет несколько ниже, чем на остальной территории Украины – +16...+18 градусов.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, температура воздуха днем ​​– +20...+22, ночью – +11...+13.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 5 июня:

Ужгород – +18...+20

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +21...+23

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Суммы – +18...+20

Полтава – +19...+21

Днепр – +19...+21

Запорожье – +19...+21

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +20...+22



Прогноз погоды в Украине на 5 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра