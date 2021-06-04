Температура повітря у більшості регіонів підніметься на 2 – 3 градуси у порівнянні з минулою добою. У середньому в Україні 5 червня буде +20..+22, щоправда, на Сході дещо свіжіше.

Тим часом Північ Туреччини у червні несподівано засипало снігом: фото

Прогноз погоди на 5 червня

У західних областях України у суботу прогнозують зливи вдень, а вночі – без опадів. Дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині. В інших областях Заходу – хмарно з проясненням.

На Півночі, у Центрі та на Півдні протягом субота мине без опадів. Температура коливатиметься від +20 до +22 градусів.

Схід 5 червня омиють дощі: і вночі, і вдень опади спостерігатимуть у Сумах, Харкові, Луганську і Донецьку. Температура повітря у цих регіонах буде дещо нижчою, ніж на решті території України – +16...+18 градусів.

У Києві та околицях ймовірність дощу 5 червня незначна, температура повітря вдень – +20...+22, вночі – +11...+13.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 5 червня:

Ужгород – +18...+20

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +20...+22

Суми – +18...+20

Полтава – +19...+21

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +20...+22



Прогноз погоди в Україні на 5 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру