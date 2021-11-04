Дождливо в Закарпатье, Ивано-Франковской, Тернопольской, а также во Львовской, Ровенской и Хмельницкой областях.
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В каких областях – солнечно, а где – дождливо
Жителям остальных областей синоптики никаких осадков не обещают, зато прогнозируют осеннее солнце.
Наиболее прохладно будет именно на Западе: воздух прогреется лишь до +12...+ 14 на Волыни, Ровенской области и Закарпатье. В остальных западных областях температура будет колебаться в пределах +13...+16.
Теплее всего – в Николаевской области: здесь в ноябре почти сентябрьские показатели – + 18...+20, только несколько отстанут Днепропетровская область, Запорожье, Крым и Херсонская область с +17...+19.
По всей Украине 5 ноября будет довольно ветрено: скорость порывов ветра будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
С субботы – воскресенья температура воздуха поползет вниз, постепенно будет холодать. Дольше всего теплая погода задержится в южной части и восточных областях (кроме Харьковской области),
– предупредила синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +12...+14
Ровно – + 12...+14
Житомир – +15...+17
Винница – +14...+16
Одесса – +15...+17
Николаев – +18...+20
Херсон – + 17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – + 16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17
Прогноз погоды на 5 ноября / Карта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Пятница с дождями обещает быть в западных областях Украины и кое-где в северных.
Другие области осадков от атмосферы завтра не получат, но, как компенсация, возможны туманы.
Из нюансов – на Востоке будет ветрено, возможно, даже до штормовых порывов.
Очень теплая погода охватит большинство областей – в течение дня + 12...+18 градусов!
Свежий воздух ожидается в западных областях, + 9...+ 14 градусов.
На юге вероятно местами до +18...+20 градусов!
В Киеве завтра – почти лето, днем до + 15...+17 градусов.
Однако преимущественно облачно, местами небольшой дождь, хотя ничего серьезного.
С субботы – воскресенья температура воздуха поползет вниз, постепенно будет холодать.
Дольше всего теплая погода задержится в южной части и восточных областях (кроме Харьковской области).
Поэтому завтра можно вытащить и еще хотя бы немного насладиться легкими элегантными, и не очень, пальто, куртками, не надевать противные шапки на голову, подышать, погулять, поблагодарить осень, что она все же к нам мила.