Дождливо в Закарпатье, Ивано-Франковской, Тернопольской, а также во Львовской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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В каких областях – солнечно, а где – дождливо

Жителям остальных областей синоптики никаких осадков не обещают, зато прогнозируют осеннее солнце.

Наиболее прохладно будет именно на Западе: воздух прогреется лишь до +12...+ 14 на Волыни, Ровенской области и Закарпатье. В остальных западных областях температура будет колебаться в пределах +13...+16.

Теплее всего – в Николаевской области: здесь в ноябре почти сентябрьские показатели – + 18...+20, только несколько отстанут Днепропетровская область, Запорожье, Крым и Херсонская область с +17...+19.

По всей Украине 5 ноября будет довольно ветрено: скорость порывов ветра будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Обратите внимание! В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду, воздух прогреется до +15...+17. Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

С субботы – воскресенья температура воздуха поползет вниз, постепенно будет холодать. Дольше всего теплая погода задержится в южной части и восточных областях (кроме Харьковской области),

– предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – + 12...+14

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +15...+17

Николаев – +18...+20

Херсон – + 17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – + 16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17



Прогноз погоды на 5 ноября / Карта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Пятница с дождями обещает быть в западных областях Украины и кое-где в северных.

Другие области осадков от атмосферы завтра не получат, но, как компенсация, возможны туманы.

Из нюансов – на Востоке будет ветрено, возможно, даже до штормовых порывов.

Очень теплая погода охватит большинство областей – в течение дня + 12...+18 градусов!

Свежий воздух ожидается в западных областях, + 9...+ 14 градусов.

На юге вероятно местами до +18...+20 градусов!

В Киеве завтра – почти лето, днем до + 15...+17 градусов.

Однако преимущественно облачно, местами небольшой дождь, хотя ничего серьезного.

С субботы – воскресенья температура воздуха поползет вниз, постепенно будет холодать.

Дольше всего теплая погода задержится в южной части и восточных областях (кроме Харьковской области).

Поэтому завтра можно вытащить и еще хотя бы немного насладиться легкими элегантными, и не очень, пальто, куртками, не надевать противные шапки на голову, подышать, погулять, поблагодарить осень, что она все же к нам мила.