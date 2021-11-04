Дощитиме на Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, а також у Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях.

До теми Київ охопив густий туман: дивовижні фото

В яких областях – сонячно, а де – дощитиме

Жителям решти областей синоптики жодних опадів не обіцяють, натомість прогнозують осіннє сонце.

Найбільш прохолодно буде саме на Заході: повітря прогріється лише до +12...+14 на Волині, Рівненщині та Закарпатті. У решті західних областей температура коливатиметься у межах +13...+16.

Найтепліше – на Миколаївщині: тут у листопаді майже вересневі показники – +18...+20, лише дещо відстануть Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим та Херсонщина з +17...+19.

По всій Україні 5 листопада буде досить вітряно: швидкість поривів вітру сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.

Зверніть увагу! У Києві синоптики прогнозують сонячну погоду, повітря прогріється до +15...+17. Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

З суботи – неділі температура повітря поповзе вниз, поступово холоднішатиме. Найдовше тепла погода затримається у південній частині та східних областях (окрім Харківщини),

– попередила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в містах України:

Ужгород – +12...+14

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +15...+17

Вінниця – +14...+16

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +15...+17



Прогноз погоди на 5 листопада / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

П'ятниця з дощами обіцяє бути в західних областях України та подекуди в північних.

Інші області опадів від атмосфери завтра не отримають, але, як компенсація, можливі тумани.

Із нюансів – на Сході буде вітряно, можливо, навіть до штормових поривів.

Дуже тепла погода охопить більшість областей – протягом дня +12...+18 градусів! Свіжіше повітря очікується в західних областях, +9…+14 градусів. На Півдні ймовірно місцями до +18...+20 градусів!

У Києві завтра – майже літо, вдень до +15...+17 градусів. Проте переважно хмарно, місцями невеликий дощ, хоча нічого серйозного.

Із суботи – неділі температура повітря поповзе вниз, поступово холоднішатиме.

Найдовше тепла погода затримається у південній частині та східних областях (окрім Харківщини).