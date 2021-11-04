Дощитиме на Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, а також у Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях.
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В яких областях – сонячно, а де – дощитиме
Жителям решти областей синоптики жодних опадів не обіцяють, натомість прогнозують осіннє сонце.
Найбільш прохолодно буде саме на Заході: повітря прогріється лише до +12...+14 на Волині, Рівненщині та Закарпатті. У решті західних областей температура коливатиметься у межах +13...+16.
Найтепліше – на Миколаївщині: тут у листопаді майже вересневі показники – +18...+20, лише дещо відстануть Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим та Херсонщина з +17...+19.
По всій Україні 5 листопада буде досить вітряно: швидкість поривів вітру сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.
З суботи – неділі температура повітря поповзе вниз, поступово холоднішатиме. Найдовше тепла погода затримається у південній частині та східних областях (окрім Харківщини),
– попередила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в містах України:
Ужгород – +12...+14
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +15...+17
Вінниця – +14...+16
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +15...+17
Прогноз погоди на 5 листопада / Карта Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко: