Температура воздуха в Украине не будет превышать +19 градусов. Теплее всего будет на Юге, а также на Закарпатье.
К теме Синоптики предупредили о заморозках в Украине: когда и где ожидать
Холоднее всего – на Востоке и севере. Например, на Харьковщине и Сумщине столбики термометров будут показывать +12...+15 градусов.
Дождей не прогнозируют. Не только во вторник, но и до конца недели по всей Украине будет сухо.
Ночью будут заморозки
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ночи останутся холодными. Будут периодические заморозки.
К слову, в Киеве ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, в центре – +3...+5.
Прогнозируют ветер и туман
Диденко предупредила, что в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Кроме того, порывистый ветер ожидают в Крыму и на Приазовье.
Также Украину могут накрыть туманы.
Из немногочисленных октябрьских метеорологических развлечений для нас – туманы. Уважаемые водители! Не забывайте включать свет!
– сказала Диденко.
Погода в городах Украины 5 октября
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницький – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +14...+16
Житомир – +13...+15
Винница – +14...+16
Одесса – +17...+19
Николаев – +16...+18
Херсон – +17...+19
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +14...+16
Сумы – +12...+15
Полтава – +13...+15
Днепр – +14...+16
Запорожье – +16...+18
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +14...+16
Погода 5 октября / Карта Укргидрометцентра
Текст поста Натальи Диденко:
Антициклональная эпоха в Украине продолжается.
И завтра, да и на протяжении всей новой недели практически повсюду у нас будет сухая погода. Разве что какие-то тучи будут периодически набегать. Но как прибегут, так и рассеются.
И также из немногочисленных октябрьских метеорологических развлечений для нас – туманы. Уважаемые водители! Не забывайте включать свет!
Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками. Дневная температура воздуха не сильно будет успевать нагревать помещение, а вот на воздухе будет комфортнее, максимально ожидается +12+16 градусов.
Западная часть Украины получит от прилегающих более теплых центрально- и восточноевропейских стран более высокие градусы, +14+19, на Закарпатье +18+23!
Однако в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Осторожно. Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.
В Киеве во вторник, как и практически всю неделю, обещает сухую погоду. Ночью +3+7 градусов, на окраинах вероятны заморозки, днем +12+15 градусов.
Пока средняя суточная температура воздуха будет балансировать на синоптическом лезвии для включения отопления. Требуется не менее трех суток со средней суточной температурой воздуха +8 градусов. Фиксируйте ночь и день, делите на два и предлагайте коммунальщиками свои наблюдения и советы – а вдруг прислушаются.
А пока всем – теплых носков дома, запасного кардигана из шерсти на работе, не геройствовать легкими плащами утром и греться всеми возможными и, главное, мудрыми способами.
Красивой недели)