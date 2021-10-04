Температура воздуха в Украине не будет превышать +19 градусов. Теплее всего будет на Юге, а также на Закарпатье.

К теме Синоптики предупредили о заморозках в Украине: когда и где ожидать

Холоднее всего – на Востоке и севере. Например, на Харьковщине и Сумщине столбики термометров будут показывать +12...+15 градусов.

Дождей не прогнозируют. Не только во вторник, но и до конца недели по всей Украине будет сухо.

Ночью будут заморозки

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ночи останутся холодными. Будут периодические заморозки.

К слову, в Киеве ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, в центре – +3...+5.

Прогнозируют ветер и туман

Диденко предупредила, что в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Кроме того, порывистый ветер ожидают в Крыму и на Приазовье.

Также Украину могут накрыть туманы.

Из немногочисленных октябрьских метеорологических развлечений для нас – туманы. Уважаемые водители! Не забывайте включать свет!

– сказала Диденко.

Погода в городах Украины 5 октября

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +17...+19

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +14...+16

Сумы – +12...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +16...+18

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16



Погода 5 октября / Карта Укргидрометцентра

Текст поста Натальи Диденко:

Антициклональная эпоха в Украине продолжается.

И завтра, да и на протяжении всей новой недели практически повсюду у нас будет сухая погода. Разве что какие-то тучи будут периодически набегать. Но как прибегут, так и рассеются.

И также из немногочисленных октябрьских метеорологических развлечений для нас – туманы. Уважаемые водители! Не забывайте включать свет!

Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками. Дневная температура воздуха не сильно будет успевать нагревать помещение, а вот на воздухе будет комфортнее, максимально ожидается +12+16 градусов.

Западная часть Украины получит от прилегающих более теплых центрально- и восточноевропейских стран более высокие градусы, +14+19, на Закарпатье +18+23!

Однако в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Осторожно. Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.

В Киеве во вторник, как и практически всю неделю, обещает сухую погоду. Ночью +3+7 градусов, на окраинах вероятны заморозки, днем +12+15 градусов.

Пока средняя суточная температура воздуха будет балансировать на синоптическом лезвии для включения отопления. Требуется не менее трех суток со средней суточной температурой воздуха +8 градусов. Фиксируйте ночь и день, делите на два и предлагайте коммунальщиками свои наблюдения и советы – а вдруг прислушаются.

А пока всем – теплых носков дома, запасного кардигана из шерсти на работе, не геройствовать легкими плащами утром и греться всеми возможными и, главное, мудрыми способами.

Красивой недели)