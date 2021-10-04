Температура повітря в Україні не перевищуватиме +19 градусів. Найтепліше буде на Півдні, а також на Закарпатті.

До теми Синоптики попередили про заморозки в Україні: коли та де очікувати

Найхолодніше – на Сході та Півночі. Наприклад, на Харківщині та Сумщині стовпчики термометрів показуватимуть +12...+15 градусів.

Дощів не прогнозують. Не тільки у вівторок, а й до кінця тижня по всій Україні буде сухо.

Вночі будуть заморозки

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що ночі залишаться холодними. Будуть періодичні заморозки.

До слова, у Києві вночі температура повітря становитиме +4...6 градусів, у Центрі – +3...+5.

Прогнозують вітер та туман

Діденко попередила, що в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру. Крім того, рвучкий вітер очікують в Криму та на Приазов'ї.

Також Україну можуть накрити тумани.

Із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас – тумани. Шановні водії! Не забувайте вмикати світло!

– сказала Діденко.

Погода у містах України 5 жовтня

Ужгород – +19...+21

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +15...+17

Рівне – +14...+16

Житомир – +13...+15

Вінниця – +14...+16

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +14...+16

Суми – +12...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +14...+16



Погода 5 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Текст поста Наталки Діденко:

Антициклональна епоха в Україні триває.

І завтра, та й впродовж усього нового тижня практично повсюди в нас буде суха погода. Хіба що якісь хмари періодично набігатимуть. Але як прибіжать, так і розсіються.

І також із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас – тумани. Шановні водії! Не забувайте вмикати світло!

Ночі залишаються холодними, з періодичними заморозками. Денна температура повітря не сильно встигатиме нагрівати приміщення, а ось на повітрі буде комфортніше, максимально очікується +12+16 градусів.

Західна частина України отримає від прилеглих тепліших центрально- та східноєвропейських країн вищі градуси, +14+19, на Закарпатті +18+23!

Проте в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру. Обережно. Рвучкий вітер також очікується в Криму й Приазов'ї.

У Києві вівторок, як і практично весь тиждень, обіцяє суху погоду. Вночі +3+7 градусів, на околицях ймовірні заморозки, вдень +12+15 градусів.

Поки що середня добова температура повітря балансуватиме на синоптичному лезі для увімкнення опалення. Потрібно не менше трьох діб із середньою добовою температурою повітря +8 градусів. Фіксуйте ніч та день, діліть на два і пропонуйте комунальниками свої спостереження та поради – а раптом прислухаються.

А поки що усім – теплих шкарпеток вдома, запасного кардигану з вовни на роботі, не геройствувати легкими плащами вранці та грітися усіма можливими й, головне, мудрими способами.

Красивого тижня)