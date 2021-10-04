Температура повітря в Україні не перевищуватиме +19 градусів. Найтепліше буде на Півдні, а також на Закарпатті.
До теми Синоптики попередили про заморозки в Україні: коли та де очікувати
Найхолодніше – на Сході та Півночі. Наприклад, на Харківщині та Сумщині стовпчики термометрів показуватимуть +12...+15 градусів.
Дощів не прогнозують. Не тільки у вівторок, а й до кінця тижня по всій Україні буде сухо.
Вночі будуть заморозки
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що ночі залишаться холодними. Будуть періодичні заморозки.
До слова, у Києві вночі температура повітря становитиме +4...6 градусів, у Центрі – +3...+5.
Прогнозують вітер та туман
Діденко попередила, що в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру. Крім того, рвучкий вітер очікують в Криму та на Приазов'ї.
Також Україну можуть накрити тумани.
Із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас – тумани. Шановні водії! Не забувайте вмикати світло!
– сказала Діденко.
Погода у містах України 5 жовтня
Ужгород – +19...+21
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +15...+17
Рівне – +14...+16
Житомир – +13...+15
Вінниця – +14...+16
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +14...+16
Суми – +12...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +14...+16
Погода 5 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Текст поста Наталки Діденко:
Антициклональна епоха в Україні триває.
І завтра, та й впродовж усього нового тижня практично повсюди в нас буде суха погода. Хіба що якісь хмари періодично набігатимуть. Але як прибіжать, так і розсіються.
І також із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас – тумани. Шановні водії! Не забувайте вмикати світло!
Ночі залишаються холодними, з періодичними заморозками. Денна температура повітря не сильно встигатиме нагрівати приміщення, а ось на повітрі буде комфортніше, максимально очікується +12+16 градусів.
Західна частина України отримає від прилеглих тепліших центрально- та східноєвропейських країн вищі градуси, +14+19, на Закарпатті +18+23!
Проте в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру. Обережно. Рвучкий вітер також очікується в Криму й Приазов'ї.
У Києві вівторок, як і практично весь тиждень, обіцяє суху погоду. Вночі +3+7 градусів, на околицях ймовірні заморозки, вдень +12+15 градусів.
Поки що середня добова температура повітря балансуватиме на синоптичному лезі для увімкнення опалення. Потрібно не менше трьох діб із середньою добовою температурою повітря +8 градусів. Фіксуйте ніч та день, діліть на два і пропонуйте комунальниками свої спостереження та поради – а раптом прислухаються.
А поки що усім – теплих шкарпеток вдома, запасного кардигану з вовни на роботі, не геройствувати легкими плащами вранці та грітися усіма можливими й, головне, мудрими способами.
Красивого тижня)