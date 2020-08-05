Прогноз погоды на 6 августа: солнечно, жарко и только местами возможен дождь
Погода в Украине в четверг, 6 августа, будет солнечной и жаркой, только вдоль северной границы возможны дожди с грозами. Воздух в большинстве областей прогреется до +28...33 градусов.
В Украине господствует антициклон, поэтому погода 6 августа будет сухой, солнечной и жаркой, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Только во второй половине дня вдоль северной границы набегут облака, местами возможен дождь с грозой. Осадки вероятны на Волыни, Ровненщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине.
Температура воздуха будет высокой – +28...+33 градуса, а в южных и восточных областях местами до +35 градусов.
Ветер будет северо-восточный, до 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
Обратите внимание Из-за жаркого июля в Киеве изменили температурную норму
Температура воздуха в городах Украины в четверг, 6 августа
Ужгород – +29...+31
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +29...+31
Ровно – +30...+32
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +29...+31
Николаев – +33...+35
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +30...+32
Сумы – +29...+31
Полтава – +31...+33
Днепр – +33...+35
Запорожье – +33...+35
Донецк – +32...+34
Луганск – +33...+35
Харьков – +31...+33
Киев – +30...+32