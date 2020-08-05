Погода в Украине в четверг, 6 августа, будет солнечной и жаркой, только вдоль северной границы возможны дожди с грозами. Воздух в большинстве областей прогреется до +28...33 градусов.

В Украине господствует антициклон, поэтому погода 6 августа будет сухой, солнечной и жаркой, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Только во второй половине дня вдоль северной границы набегут облака, местами возможен дождь с грозой. Осадки вероятны на Волыни, Ровненщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине.

Температура воздуха будет высокой – +28...+33 градуса, а в южных и восточных областях местами до +35 градусов.

Ветер будет северо-восточный, до 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Обратите внимание Из-за жаркого июля в Киеве изменили температурную норму

Температура воздуха в городах Украины в четверг, 6 августа

Ужгород – +29...+31

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +30...+32

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +29...+31

Николаев – +33...+35

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +29...+31

Полтава – +31...+33

Днепр – +33...+35

Запорожье – +33...+35

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +31...+33

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на четверг, 6 августа, от Укргидрометцентра