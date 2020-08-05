Прогноз погоди на 6 серпня: сонячно, спекотно і лише місцями можливий дощ
Погода в Україні в четвер, 6 серпня, буде сонячною та спекотною, лише вздовж північного кордону можливі дощі з грозами. Повітря в більшості областей прогріється до +28...33 градусів.
В Україні панує антициклон, тому погода 6 серпня буде сухою, сонячною та спекотною, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Лише у другій половині дня вздовж північного кордону набіжать хмари, подекуди можливий дощ з грозою. Опади ймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині.
Температура повітря буде високою – +28…+33 градуси, а в південних та східних областях місцями до +35 градусів.
Вітер дутиме північно-східний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві буде сухо та сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до +30…+32 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
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Температура повітря в містах України в четвер, 6 серпня
Ужгород – +29…+31
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29…+31
Рівне – +30…+32
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +29…+31
Полтава – +31…+33
Дніпро – +33…+35
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +33…+35
Харків – +31…+33
Київ – +30…+32