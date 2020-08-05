Погода в Україні в четвер, 6 серпня, буде сонячною та спекотною, лише вздовж північного кордону можливі дощі з грозами. Повітря в більшості областей прогріється до +28...33 градусів.

В Україні панує антициклон, тому погода 6 серпня буде сухою, сонячною та спекотною, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Лише у другій половині дня вздовж північного кордону набіжать хмари, подекуди можливий дощ з грозою. Опади ймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині.

Температура повітря буде високою – +28…+33 градуси, а в південних та східних областях місцями до +35 градусів.

Вітер дутиме північно-східний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві буде сухо та сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до +30…+32 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

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Температура повітря в містах України в четвер, 6 серпня

Ужгород – +29…+31

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29…+31

Рівне – +30…+32

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +29…+31

Полтава – +31…+33

Дніпро – +33…+35

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +33…+35

Харків – +31…+33

Київ – +30…+32



Прогноз погоди на четвер, 6 серпня, від Укргідрометцентру