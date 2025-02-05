Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также предостерегают о гололедице местами на дорогах, поэтому советуем быть осмотрительными.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики сообщают, что погоду будет продолжать определять холодная воздушная масса арктического происхождения с севера и поле высокого атмосферного давления. Информации о существенных осадках на территории страны нет.
В то же время ночью в западных и центральных областях и на северо-востоке страны прогнозируют небольшой снег. Также такое явление ожидают днем в юго-восточной части страны. Кроме того, предостерегают о небольшом морозе.
В восточных областях – до умеренного, днем – около 0. На дорогах местами гололедица,
– говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, ветер будет двигаться в основном в северо-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В то же время в Приазовье местами порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, в восточных областях столбики термометров будут показывать до 9 градусов мороза. Днем ожидают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Закарпатье прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла.
Температура в крупных городах
- Киев 0...-2;
- Ужгород +4...+6;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир -1...+1;
- Винница -1...+1;
- Одесса +1...+3;
- Николаев +1...+3;
- Херсон +1...+3;
- Симферополь 0...+2;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы 0...-2;
- Полтава -1...+1;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк 0...-2;
- Луганск 0...-2;
- Харьков 0...-2.
Прогноз погоды в Украине на 6 февраля 2025 года / Карта Укргидрометцентра