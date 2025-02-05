Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також застерігають про ожеледицю місцями на дорогах, тому радимо бути обачними.

Дивіться також Чи введуть графіки відключень в Україні через похолодання

Якою буде погода в Україні

Синоптики повідомляють, що погоду продовжуватиме визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску. Інформації про істотні опади на території країни немає.

Водночас вночі у західних і центральних областях та на північному сході країни прогнозують невеликий сніг. Також таке явище очікують вдень у південно-східній частині країни. Крім того, застерігають про невеликий мороз.

У східних областях – до помірного, вдень – близько 0. На дорогах місцями ожеледиця,
– ідеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, вітер рухатиметься здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас у Приазов'ї подекуди пориви будуть сягати від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, у східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до 9 градусів морозу. Вдень очікують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті прогнозують від 2 до 7 градусів тепла.

Температура у великих містах

  • Київ 0...-2;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львів 0...+2;
  • Івано-Франківськ -1...+1;
  • Тернопіль 0...+2;
  • Чернівці 0...+2;
  • Хмельницький -1...+1;
  • Луцьк 0...+2;
  • Рівне 0...+2;
  • Житомир -1...+1;
  • Вінниця -1...+1;
  • Одеса +1...+3;
  • Миколаїв +1...+3;
  • Херсон +1...+3;
  • Сімферополь 0...+2;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів -1...+1;
  • Суми 0...-2;
  • Полтава -1...+1;
  • Дніпро -1...+1;
  • Запоріжжя -1...+1;
  • Донецьк 0...-2;
  • Луганськ 0...-2;
  • Харків 0...-2.

Погода на 6 лютого 2025 року
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого 2025 року / Карта Укргідрометцентру