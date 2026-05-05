В большинстве областей Украины – пожарная опасность: какая погода будет 6 мая
- 6 мая в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
- Температура днем будет колебаться от 19 до 29 градусов тепла, в зависимости от региона.
В последние дни в Украине чрезвычайно теплая погода, местами даже жаркая. Среда, 6 мая, не станет исключением.
В Укргидрометцентре рассказали, что 6 мая в Украине ожидаются небольшая облачность. В то же время осадков не будет.
Какую погоду ожидать на 6 мая?
Средняя температура по Украине ночью составит 8 – 13 градусов. Днем воздух прогреется до 19 – 25 градусов тепла. В западных, северных, местами центральных областях столбик термометра поднимется еще выше. Там стоит ожидать 24 – 29 градусов тепла.
Ветер будет господствовать преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. В то же время на крайнем западе страны местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности для всех областей Украины, кроме Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Крыма.
Где в Украине жаркая погода будет опасной
Какая температура воздуха будет в областных центрах?
- Киев +27...+29;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +26...+28;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +26...+28;
- Винница +26...+28;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +23...+25.
Какая температура воздуха будет в областных центрах
Украинцы в сети заявляли о 40-градусной жаре: что говорят синоптики
В Украину пришла жара, и 5 мая в соцсетях начали массово публиковать фото термометров с показателями +40...+50 °C. Чаще всего такие значения фиксировали на солнце в разных регионах, в частности на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В Украинском гидрометцентре объяснили, что эти цифры не отражают реальную температуру воздуха. Синоптик Наталья Птуха отметила, что термометры на солнце показывают не воздух, а дополнительный нагрев от прямых лучей, асфальта и зданий.
Фактическую температуру измеряют на метеостанциях в тени в специальных защищенных условиях, поэтому она обычно значительно ниже. По прогнозам, 5 мая воздух прогревался до около +27 °C.