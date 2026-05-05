В большинстве областей Украины – пожарная опасность: какая погода будет 6 мая
5 мая, 19:22
Обновлено - 19:23, 5 мая

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 6 мая в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
  • Температура днем будет колебаться от 19 до 29 градусов тепла, в зависимости от региона.

В последние дни в Украине чрезвычайно теплая погода, местами даже жаркая. Среда, 6 мая, не станет исключением.

В Укргидрометцентре рассказали, что 6 мая в Украине ожидаются небольшая облачность. В то же время осадков не будет.

Какую погоду ожидать на 6 мая?

Средняя температура по Украине ночью составит 8 – 13 градусов. Днем воздух прогреется до 19 – 25 градусов тепла. В западных, северных, местами центральных областях столбик термометра поднимется еще выше. Там стоит ожидать 24 – 29 градусов тепла.

Ветер будет господствовать преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. В то же время на крайнем западе страны местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности для всех областей Украины, кроме Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Крыма.

Где в Украине жаркая погода будет опасной / Фото Укргидрометцентр

Какая температура воздуха будет в областных центрах?

  • Киев +27...+29;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +26...+28;
  • Ивано-Франковск +26...+28;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +26...+28;
  • Хмельницкий +26...+28;
  • Луцк +26...+28;
  • Ровно +26...+28;
  • Житомир +26...+28;
  • Винница +26...+28;
  • Одесса +19...+21;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +21...+23;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +25...+27;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +23...+25.

Какая температура воздуха будет в областных центрах / Фото Укргидрометцентр

Украинцы в сети заявляли о 40-градусной жаре: что говорят синоптики

В Украину пришла жара, и 5 мая в соцсетях начали массово публиковать фото термометров с показателями +40...+50 °C. Чаще всего такие значения фиксировали на солнце в разных регионах, в частности на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Украинском гидрометцентре объяснили, что эти цифры не отражают реальную температуру воздуха. Синоптик Наталья Птуха отметила, что термометры на солнце показывают не воздух, а дополнительный нагрев от прямых лучей, асфальта и зданий.

Фактическую температуру измеряют на метеостанциях в тени в специальных защищенных условиях, поэтому она обычно значительно ниже. По прогнозам, 5 мая воздух прогревался до около +27 °C.

