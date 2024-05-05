В каких областях пройдут умеренные дожди и грозы: прогноз погоды на 6 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник, 6 мая, будет облачной с прояснениями. В части областей снова пройдут дожди.
Так, где именно будет лить, в каких областях также будут грозы, передает 24 Канал.
Обратите внимание Значительное похолодание накроет Украину уже вскоре: когда снова упадет температура
В каких областях прогнозируют дожди
В понедельник будет облачно с прояснениями. Перед выходом из дома прихватите с собой зонтик. Ведь в западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами пройдут небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Между тем на остальной территории будет без осадков.
Ожидается, что ветер будет преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако, днем в западных и северных областях местами порывы 15 – 18 метров в секунду.
Ночью в Украине 8 – 13 тепла, днем 20 – 25 градусов. Только в Карпатах и на побережье морей прохладнее, – 14 – 19 градусов.
Интересно Будет ли весной еще снег и морозы, а летом – сильная жара +30: интервью с метеорологом Балабух
Температура в крупных городах
- Киев +22...+24
- Ужгород +21...+23
- Львов +24...+25
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +21...+23
- Житомир +22...+24
- Винница +23...+25
- Одесса +21...+23
- Николаев +21...+23
- Херсон +21...+23
- Симферополь +20...+22
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +23...+25
- Днепр +23...+25
- Запорожье +21...+23
- Донецк +22...+24
- Луганск +22...+24
- Харьков +22...+24