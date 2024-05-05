В каких областях пройдут умеренные дожди и грозы: прогноз погоды на 6 мая

Погода в понедельник, 6 мая, будет облачной с прояснениями. В части областей снова пройдут дожди.

Так, где именно будет лить, в каких областях также будут грозы, передает 24 Канал.

Обратите внимание Значительное похолодание накроет Украину уже вскоре: когда снова упадет температура

В каких областях прогнозируют дожди

В понедельник будет облачно с прояснениями. Перед выходом из дома прихватите с собой зонтик. Ведь в западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами пройдут небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Между тем на остальной территории будет без осадков.

Ожидается, что ветер будет преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако, днем в западных и северных областях местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Ночью в Украине 8 – 13 тепла, днем 20 – 25 градусов. Только в Карпатах и на побережье морей прохладнее, – 14 – 19 градусов.

Интересно Будет ли весной еще снег и морозы, а летом – сильная жара +30: интервью с метеорологом Балабух

Погода на 6 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупных городах