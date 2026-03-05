Мокрый снег и дождь, местами до +11: прогноз погоды 6 марта

Погода в пятницу, 6 марта, в Украине будет пасмурной. Кое-где будут осадки, а температура воздуха поднимется до +11.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 6 марта?

По словам синоптиков в Украину будет распространяться поле повышенного давления из Западной Европы.

Это будет обусловливать погоду без осадков, однако атмосферный фронт вызовет ночью в северо-восточной части и большинстве центральных областей, а днем на юго-востоке и востоке страны небольшой мокрый снег и дождь,

– говорят в Укргидрометцентре.

Ночная температура будет колебаться от +3 до -2. Холоднее всего будет в Карпатах, где прогнозируют -3 – -8.

Дневная температура будет в пределах +1 – +6. Теплее всего будет на западе страны и юге Одесской области, где прогнозируют +6 – +11.

Обратите внимание! 5 – 6 марта в Винницкой, Черкасской, Одесской областях ожидается повышение уровней. Объявлен І уровень опасности, желтый. Кое-где возможно подтопление жилых домов и улиц.



А 6 – 8 марта ожидается дальнейшее постепенное повышение уровней воды на Волыни. Тоже объявлен І уровень опасности.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +3...+5

Ужгород +8...+10

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +8...+10

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +7...+9

Луцк +7...+9

Ровно +7...+9

Житомир +3...+5

Винница +4...+6

Одесса +8...+10

Николаев +6...+8

Херсон +5...+7

Симферополь +5...+7

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +3...+5

Чернигов +3...+5

Сумы +2...+4

Полтава +3....+5

Днепр +4...+6

Запорожье +5...+7

Донецк +3...+5

Луганск +1...+3

Харьков +2...+4

Прогноз погоды в Украине на 6 марта / Фото Укргидрометцентра

