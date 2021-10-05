Будет дуть сильный ветер, но будет сухо и солнечно: прогноз погоды на 6 октября

Погода в Украине в среду, 6 октября, будет сухой, солнечной, однако ветреной. Самые сильные порывы ожидают в западных и юго-восточных областях. В то же время столбики термометров будут достигать в среднем +13... +15 градусов.

Синоптики прогнозируют в Украине 6 октября незначительное похолодание, усиление ветров и отсутствие осадков.

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Прогноз погоды в регионах

Сухой и солнечный день ожидают во всех областях. Осадков в Украине не предвидится.

Днем температура воздуха немного снизится и в среднем будет достигать +13...+16 градусов. Ночью местами ожидают заморозки. По словам синоптика Наталки Диденко, они обойдут Закарпатье и значительную часть Юга, на остальной же территории в ночь на 6 октября будет холодно.

Кроме того, будут дуть сильные ветры. Самые мощные порывы ожидают в западных областях, в Крыму и Приазовье.

В Киеве погода будет сухой и ветреной, воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Погода в городах Украины 6 октября

Ужгород – +15...+17

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – + 14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +16...+17

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 6 октября / Карта Укргидрометцентра

Отрывок сообщения Наталки Диденко:

Ветрено будет завтра в Украине.

Прогностическая карта ветра (карта) говорит, что 6-го октября самые сильные порывы ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье.

Направление ветра – преимущественно с юго-востока.

Осадков в среду в Украине не предвидится.

Температура воздуха остается в прежних пределах: ночью холодно, +2...+9 градусов, местами заморозки (исключение – Закарпатье и значительная часть Юга), днем потеплеет до +11...+15, на Западе до +13...+18 градусов.

В Киеве 6-го октября предполагается сухая погода.

Будет порывистым, некомфортным юго-восточный ветер.

Ближайшей ночью в столице +4...+7 градусов, завтра днем ожидается +11...+13 градусов.