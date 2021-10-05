Будет дуть сильный ветер, но будет сухо и солнечно: прогноз погоды на 6 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 6 октября, будет сухой, солнечной, однако ветреной. Самые сильные порывы ожидают в западных и юго-восточных областях. В то же время столбики термометров будут достигать в среднем +13... +15 градусов.
Синоптики прогнозируют в Украине 6 октября незначительное похолодание, усиление ветров и отсутствие осадков.
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Прогноз погоды в регионах
Сухой и солнечный день ожидают во всех областях. Осадков в Украине не предвидится.
Днем температура воздуха немного снизится и в среднем будет достигать +13...+16 градусов. Ночью местами ожидают заморозки. По словам синоптика Наталки Диденко, они обойдут Закарпатье и значительную часть Юга, на остальной же территории в ночь на 6 октября будет холодно.
Кроме того, будут дуть сильные ветры. Самые мощные порывы ожидают в западных областях, в Крыму и Приазовье.
В Киеве погода будет сухой и ветреной, воздух прогреется до +12...+14 градусов.
Погода в городах Украины 6 октября
Ужгород – +15...+17
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – + 14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +16...+17
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +14...+16
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 6 октября / Карта Укргидрометцентра
Отрывок сообщения Наталки Диденко:
Ветрено будет завтра в Украине.
Прогностическая карта ветра (карта) говорит, что 6-го октября самые сильные порывы ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье.
Направление ветра – преимущественно с юго-востока.
Осадков в среду в Украине не предвидится.
Температура воздуха остается в прежних пределах: ночью холодно, +2...+9 градусов, местами заморозки (исключение – Закарпатье и значительная часть Юга), днем потеплеет до +11...+15, на Западе до +13...+18 градусов.
В Киеве 6-го октября предполагается сухая погода.
Будет порывистым, некомфортным юго-восточный ветер.
Ближайшей ночью в столице +4...+7 градусов, завтра днем ожидается +11...+13 градусов.