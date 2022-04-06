Украинцев ждет теплый весенний день – будет светить солнце, осадки будут маловероятны, а столбики термометров будут достигать высоких отметок.
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Погода в регионах
Теплой и солнечной 7 апреля погода будет во всех областях. Столбики термометров в среднем будут достигать +16...+18 градусов. Немного прохладнее будет на Юге – +14...+16 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, ветер будет оставаться порывистым. Дождей в большинстве регионов не предусматривают, лишь небольшие – на Волыни, в Ровненской, Львовской и Закарпатской областях.
В Киеве также будет солнечно и без дождей, воздух прогреется до +17...+19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины 7 апреля
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +15...+17
Ровно – +17...+19
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – +14...+16
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +15...+17
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +17...+19