Украинцев ждет теплый весенний день – будет светить солнце, осадки будут маловероятны, а столбики термометров будут достигать высоких отметок.

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Погода в регионах

Теплой и солнечной 7 апреля погода будет во всех областях. Столбики термометров в среднем будут достигать +16...+18 градусов. Немного прохладнее будет на Юге – +14...+16 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, ветер будет оставаться порывистым. Дождей в большинстве регионов не предусматривают, лишь небольшие – на Волыни, в Ровненской, Львовской и Закарпатской областях.

В Киеве также будет солнечно и без дождей, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины 7 апреля

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +17...+19

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +14...+16

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +15...+17

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 7 апреля / Карта Укргидрометцентра