На українців чекає теплий весняний день – світитиме сонце, опади будуть малоймовірними, а стовпчики термометрів сягатимуть високих позначок.

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Погода в регіонах

Теплою та сонячною 7 квітня погода буде у всіх областях. Стовпчики термометрів у середньому сягатимуть +16...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на Півдні – +14...+16 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, вітер залишатиметься поривчастим. Дощів у більшості регіонів не передбачають, лише невеликі – на Волині, Рівненщині, Львівщині та на Закарпатті.

У Києві також буде сонячно й без дощів, повітря прогріється до +17...+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України 7 квітня

Ужгород – +16...+18

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +15...+17

Рівне – +17...+19

Житомир – +16...+18

Вінниця – +16...+18

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +16...+18

Суми – +14...+16

Полтава –+16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 7 квітня / Карта Укргідрометцентру