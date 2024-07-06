Кое-где воздух прогреется до +37 градусов. Где будет самая большая жара, а в каких областях – прохладнее всего, передает 24 Канал.

Узнайте уже сейчас Когда будет чрезвычайная жара +41 градус в Украине

Прогноз погоды на 7 июля

По прогнозу синоптиков, осадков в первое воскресенье июля в Украине не будет вообще. Ветер юго-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

На Юге и Востоке ночью +17 – +22 градуса, днем +30 – +34, местами сильная жара +35 – +37 градусов.

Тем временем на остальной территории ночью будет +14 – +19, а днем +28 – +33. Только на Севере прохладнее, в частности, +24 – +29 градусов.

Обратите внимание Никаких осадков, впрочем, ненадолго: когда в Украину вернутся дожди и грозы

Температура в крупных городах

Киев +27 – +29

Ужгород +30 – +32

Львов +30 – +32

Ивано-Франковск +30 – +32

Тернополь +29 – +31

Черновцы +30 – +32

Хмельницкий +29 – +31

Луцк +29 – +31

Ровно +29 – +31

Житомир +27 – +29

Винница +29 – +31

Одесса +30 – +32

Николаев +34 – +36

Херсон +34 – +36

Симферополь +34 – +36

Кропивницкий +30 – +32

Черкассы +29 – +31

Чернигов +26 – +28

Сумы +26 – +28

Полтава +29 – +31

Днепр +31 – +33

Запорожье +34 – +36

Донецк +30 – +32

Луганск +30 – +32

Харьков +31 – +33