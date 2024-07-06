Подекуди повітря прогріється до +37 градусів. Де буде найбільша спека, а в яких областях – найпрохолодніше, передає 24 Канал.

Дізнайтеся вже зараз Коли буде надзвичайна спека +41 градус в Україні

Прогноз погоди на 7 липня

За прогнозом синоптиків, опадів в першу неділя липня в Україні не буде взагалі. Вітер південно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.

На Півдні та Сході вночі +17 – +22 градуси, вдень +30 – +34, подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.

Тим часом на решті території вночі буде +14 – +19, а вдень +28 – +33. Тільки на Півночі прохолодніше, зокрема, +24 – +29 градусів.

Зверніть увагу Жодних опадів, втім, ненадовго: коли в Україну повернуться дощі та грози

Температура у великих містах

Київ +27 – +29

Ужгород +30 – +32

Львів +30 – +32

Івано-Франківськ +30 – +32

Тернопіль +29 – +31

Чернівці +30 – +32

Хмельницький +29 – +31

Луцьк +29 – +31

Рівне +29 – +31

Житомир +27 – +29

Вінниця +29 – +31

Одеса +30 – +32

Миколаїв +34 – +36

Херсон +34 – +36

Сімферополь +34 – +36

Кропивницький +30 – +32

Черкаси +29 – +31

Чернігів +26 – +28

Суми +26 – +28

Полтава +29 – +31

Дніпро +31 – +33

Запоріжжя +34 – +36

Донецьк +30 – +32

Луганськ +30 – +32

Харків +31 – +33