Подекуди повітря прогріється до +37 градусів. Де буде найбільша спека, а в яких областях – найпрохолодніше, передає 24 Канал.

Дізнайтеся вже зараз Коли буде надзвичайна спека +41 градус в Україні

Прогноз погоди на 7 липня

За прогнозом синоптиків, опадів в першу неділя липня в Україні не буде взагалі. Вітер південно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.

На Півдні та Сході вночі +17 – +22 градуси, вдень +30 – +34, подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.

Тим часом на решті території вночі буде +14 – +19, а вдень +28 – +33. Тільки на Півночі прохолодніше, зокрема, +24 – +29 градусів.

Зверніть увагу Жодних опадів, втім, ненадовго: коли в Україну повернуться дощі та грози

Температура у великих містах

  • Київ +27 – +29
  • Ужгород +30 – +32
  • Львів +30 – +32
  • Івано-Франківськ +30 – +32
  • Тернопіль +29 – +31
  • Чернівці +30 – +32
  • Хмельницький +29 – +31
  • Луцьк +29 – +31
  • Рівне +29 – +31
  • Житомир +27 – +29
  • Вінниця +29 – +31
  • Одеса +30 – +32
  • Миколаїв +34 – +36
  • Херсон +34 – +36
  • Сімферополь +34 – +36
  • Кропивницький +30 – +32
  • Черкаси +29 – +31
  • Чернігів +26 – +28
  • Суми +26 – +28
  • Полтава +29 – +31
  • Дніпро +31 – +33
  • Запоріжжя +34 – +36
  • Донецьк +30 – +32
  • Луганськ +30 – +32
  • Харків +31 – +33

погода на 7 липняПрогноз погоди на 7 липня / Скриншот з Укргідрометцентру