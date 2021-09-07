В ряд областей, жители которых накануне почувствовали резкое похолодание, постепенно будет возвращаться тепло. Температура в Украине будет колебаться в пределах +14...+23 градуса.
Обратите внимание Зима близко: в Карпатах температура опустилась до 0 градусов
Осадков не будет
На Западе, кроме Закарпатья, потеплеет и во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там прогнозируют до +20 градусов. В то же время на Востоке все еще будет прохладно, там столбики термометров, как и в центральных регионах, поднимутся максимум до +18.
На Юге синоптики прогнозируют от +18 градусов на Николаевщине до +21 в оккупированном Крыму. На Севере – ситуация кардинально противоположная, температура опустится до +14...+16.
Погода в Киеве 7 сентября будет сухой и малооблачной, солнечной. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +17...+19 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что в течение 7 сентября в большинстве регионов прогнозируют +15...+20 градусов, а на Закарпатье и Юге – до +23. Заморозки на почве задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть.
В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до +20 и более, дожди маловероятны,
– отметила она в своем фейсбуке.
Погода в городах Украины 7 сентября
Ужгород – +21...+23
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +19...+21
Николаев – +18...+20
Херсон – + 19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +18...+20
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +17...+19
Погода в Украине 7 сентября / Карта Укргидрометцентра
Отрывок из сообщения Натальи Диденко в фейсбуке:
"Новая неделя началась в Украине острым, свежим, даже холодным воздухом. Температура была низкой уже прошлой ночью. Ближайшей ночью, на вторник, такая же картинка термическая задержится, однако днем начнет понемногу прогреваться. В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается +15...+20 градусов, на Закарпатье и на Юге до +23. Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем. Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.
В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до +20 и за +20, дожди маловероятны. Эта неделя обещает роскошную погоду. Если вы еще не были в отпуске, пакуйте чемоданы немедленно – лучшее воплощение бархатного сезона как раз! Если работаете, обязательно найдите паузу побыть на воздухе, прогулять новые белые кроссовки или элегантный бежевый плащ – очень будет комфортно и красиво вокруг".