У низці областей, мешканці яких напередодні відчули різке похолодання, поступово повертатиметься тепло. Температура в Україні коливатиметься у межах +14...+23 градусів.
Звернуть увагу Зима близько: в Карпатах температура опустилася до 0 градусів
Опадів не буде
На Заході, окрім Закарпаття, потеплішає й у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там прогнозують до +20 градусів. Натомість на Сході все ще буде прохолодно, там стовпчики термометрів, як і в центральних регіонах, піднімуться щонайбільше до +18.
На Півдні синоптики прогнозують від +18 градусів на Миколаївщині до +21 в окупованому Криму. На Півночі – ситуація кардинально протилежна, температура опуститься до +14...+16.
Погода у Києві 7 вересня буде сухою та малохмарною, сонячною. Температура повітря у столиці коливатиметься у межах +17...+19 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко підкреслила, що упродовж 7 вересня у більшості регіонів прогнозують +15...+20 градусів, а на Закарпатті й Півдні – до +23. Заморозки на ґрунті затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати.
Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 й більше, дощі малоймовірні,
– зазначила вона у своєму фейсбуці.
Погода у містах України 7 вересня
Ужгород – +21...+23
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +16...+18
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +16...+18
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Київ – +17...+19
Погода в Україні 7 вересня / Карта Укргідрометцентру
Уривок з допису Наталки Діденко у фейсбуці:
"Новий тиждень розпочався в Україні гострим, свіжим, навіть холодним, повітрям. Температура була низькою вже минулої ночі. Найближчої ночі, на вівторок, така ж картинка термічна затримається, проте вдень почне довкілля потроху прогріватися. Протягом дня 7 вересня у більшості областей України очікується +15...+20 градусів, на Закарпатті та на Півдні до +23. Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень. Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода.
Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 й за +20, дощі малоймовірні. Цей тиждень обіцяє розкішну погоду. Якщо ви ще не були у відпустці, пакуйте валізи негайно – найкраще втілення оксамитового сезону якраз! Якщо працюєте, обов'язково знайдіть паузу побути на повітрі, прогуляти нові білі кросівки чи елегантний бежевий плащ – дуже буде комфортно і красиво навколо".