Синоптики не прогнозируют дождей на 7 сентября. Только в Крыму местами будут небольшие кратковременные осадки.

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Прогноз погоды на 7 сентября

В субботу, 7 сентября, погода будет теплой, солнечной с небольшой облачностью. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди с грозами только в Крыму, на остальной территории Украины – будет сухо.

Температура воздуха будет теплой и комфортной. Так, ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, на Юге будет теплее – +19 ночью. Днем температура будет достигать от +23 до +28 градусов тепла.

Несколько прохладнее будет в Карпатах. Там ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, а днем – +17...+22 градуса.

Ветер в субботу, 7 сентября, будет преимущественно восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Юге возможны местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Погода в разных городах Украины

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +25...+27
  • Винница +25...+27
  • Одесса +25...+27
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +25...+27

Погода 7 сентября
Прогноз погоды в Украине 7 сентября / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В субботу, 7 сентября, в Украине, кроме Одесской, Херсонской, большинства районов Николаевской области и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.