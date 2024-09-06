Синоптики не прогнозують дощів на 7 вересня. Лише у Криму місцями будуть невеликі короткочасні опади.
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Прогноз погоди на 7 вересня
У суботу, 7 вересня, погода буде теплою, сонячною з невеликою хмарністю. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі з грозами лише у Криму, на решті територій України – буде сухо.
Температура повітря буде теплою та комфортною. Так, уночі стовпчики термометрів опустяться до +10...+15 градусів, на Півдні буде тепліше – +19 вночі. Вдень температура сягатиме від +23 до +28 градусів тепла.
Дещо прохолодніше буде у Карпатах. Там уночі стовпчики термометрів покажуть +8...+13 градусів, а вдень – +17...+22 градуси.
Вітер у суботу, 7 вересня, буде переважно східний, 7 – 12 метрів на секунду. На Півдні можливі місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду.
Погода в різних містах України
- Київ +25...+27
- Ужгород +27...+29
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +26...+28
- Рівне +26...+28
- Житомир +25...+27
- Вінниця +25...+27
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +25...+27
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +25...+27
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +24...+26
- Харків +25...+27
Прогноз погоди в Україні 7 вересня / Карта Укргідрометцентру
Зверніть увагу! У суботу, 7 вересня, в Україні, крім Одеської, Херсонської, більшості районів Миколаївської області та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.