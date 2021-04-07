Прогноз погоды на 8 апреля: в Украине немного потеплеет, но местами будет падать мокрый снег
Погода в Украине в четверг, 8 апреля, будет все еще прохладной, а в части областей будет падать дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется в среднем до +6...+9 градусов.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
По словам синоптика, 8 апреля на украинцев ждет последний холодный день перед потеплением.
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Какой будет погода 8 апреля
В Украине местами возможен мокрый снег – в западных, местами в северных областях. На остальной территории будет сухо, лишь в Крыму и Приазовье может пройти небольшой дождь.
Ночью на Западе, Севере и в Центре все еще будет держаться мороз, однако днем потеплеет.
Температура воздуха будет колебаться от +5 до +11 градусов. Холоднее всего будет в Волынской и Ровненской областях – +5...+7 градусов, теплее всего – в Одесской области – +9...+11 градусов.
Ветер будет дуть западный, умеренный, до порывистого.
В Киеве ночью будет ясное небо, утром будет светить солнце, а днем могут набежать влажные облака. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +6...+8 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 8 апреля
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +9...+11
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +7...+9
Сумы – +7...+9
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +7...+9
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +6...+8
Киев – +6...+8
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