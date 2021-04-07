Погода в Украине в четверг, 8 апреля, будет все еще прохладной, а в части областей будет падать дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется в среднем до +6...+9 градусов.

По словам синоптика, 8 апреля на украинцев ждет последний холодный день перед потеплением.

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Какой будет погода 8 апреля

В Украине местами возможен мокрый снег – в западных, местами в северных областях. На остальной территории будет сухо, лишь в Крыму и Приазовье может пройти небольшой дождь.

Ночью на Западе, Севере и в Центре все еще будет держаться мороз, однако днем ​​потеплеет.

Температура воздуха будет колебаться от +5 до +11 градусов. Холоднее всего будет в Волынской и Ровненской областях – +5...+7 градусов, теплее всего – в Одесской области – +9...+11 градусов.

Ветер будет дуть западный, умеренный, до порывистого.

В Киеве ночью будет ясное небо, утром будет светить солнце, а днем ​​могут набежать влажные облака. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +6...+8 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 8 апреля

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +9...+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +7...+9

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +6...+8

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на 8 апреля / Данные Укргидрометцентра