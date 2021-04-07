Прогноз погоди на 8 квітня: в Україні трохи потепліє, але місцями падатиме мокрий сніг
Погода в Україні у четвер, 8 квітня, буде все ще прохолодною, а в частині областей падатиме дощ та мокрий сніг. Вдень повітря прогріється у середньому до +6…+9 градусів.
Джерело:фейсбук Наталки Діденко
За словами синоптикині, 8 квітня на українців чекає останній холодний день перед потеплінням.
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Якою буде погода 8 квітня
В Україні подекуди можливий мокрий сніг – у західних, місцями у північних областях. На решті території буде сухо, лише у Криму та Приазов'ї може пройти невеликий дощ.
Вночі на Заході, Півночі та у Центрі все ще триматиметься мороз, однак вдень потепліє.
Температура повітря коливатиметься від +5 до +11 градусів. Найхолодніше буде у Волинській та Рівненській областях – +5…+7 градусів, найтепліше – на Одещині – +9…+11 градусів.
Вітер дутиме західний, помірний, до рвучкого.
У Києві вночі буде ясне небо, вранці світитиме сонце, а вдень можуть набігти вологі хмари. Однак істотних опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +6…+8 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на четвер, 8 квітня
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +7...+9
Суми – +7...+9
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +6...+8
Київ – +6...+8
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