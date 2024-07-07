Жителям соответствующих регионов стоит позаботиться о наличии зонтов при себе. Хотя и, следует добавить, синоптики не прогнозируют сильных ливней.

Смотрите также Когда и в каких областях будет лить в ближайшие дни

Прогноз по регионам

Как мы отмечали выше, на Западе Украины будет идти дождь. Именно днем прогнозируют наибольшие осадки. Такой же будет ситуацию кое-где на Востоке нашего государства.

На Юге и в Центре Украины ожидается самая жаркая температура среди всех регионов – до +37 градусов по Цельсию.

Всего на территории южных, восточных регионов – Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму – ночью будет от +19 до +24 градусов.

В основном благоприятной будет погода на Севере – гроз синоптики не прогнозируют.

Ветер преимущественно северо-восточный – от 5 до 10 метров в секунду,
– отмечают в Укргидрометцентре.

Температура по городам

  • Киев +29...+31,
  • Ужгород +31...+33,
  • Львов +27...+29,
  • Ивано-Франковск +28...+30,
  • Тернополь +29...+31,
  • Черновцы +30...+32,
  • Хмельницкий +29...+31,
  • Луцк +26...+28,
  • Ровно +28...+30,
  • Житомир +29...+31,
  • Винница +31...+33,
  • Одесса +32...+34,
  • Николаев +34...+36,
  • Херсон +35...+37,
  • Симферополь +35...+37,
  • Кропивницкий +32...+34,
  • Черкассы +31...+33,
  • Чернигов +29...+31,
  • Сумы +30...+32,
  • Полтава +31...+33,
  • Днепр +35...+37,
  • Запорожье +35...+37,
  • Донецк +34...+36,
  • Луганск +33...+35,
  • Харьков +34...+36.

Какой будет погода в Украине 8 июля 2024 года
Какой будет погода в Украине 8 июля 2024 года / Карта Укргидрометцентра