Жителям відповідних регіонів варто подбати про наявність парасольок при собі. Хоча й, слід додати, синоптики не прогнозують сильних злив.

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Прогноз по регіонах

Як ми зазначали вище, на Заході України дощитиме. Саме вдень прогнозують найбільші опади. Такою ж буде ситуацію подекуди на Сході нашої держави.

На Півдні та в Центрі України очікується найспекотніша температура з-поміж усіх регіонів – до +37 градусів за Цельсієм.

Загалом на території південних, східних регіонів – Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму – вночі буде від +19 до +24 градусів.

Здебільшого сприятливою буде погода на Півночі – гроз синоптики не прогнозують.

Вітер переважно північно-східний – від 5 до 10 метрів на секунду,
– зазначають в Укргідрометцентрі.

Температура по містах

  • Київ +29...+31,
  • Ужгород +31...+33,
  • Львів +27...+29,
  • Івано-Франківськ +28...+30,
  • Тернопіль +29...+31,
  • Чернівці +30...+32,
  • Хмельницький +29...+31,
  • Луцьк +26...+28,
  • Рівне +28...+30,
  • Житомир +29...+31,
  • Вінниця +31...+33,
  • Одеса +32...+34,
  • Миколаїв +34...+36,
  • Херсон +35...+37,
  • Сімферополь +35...+37,
  • Кропивницький +32...+34,
  • Черкаси +31...+33,
  • Чернігів +29...+31,
  • Суми +30...+32,
  • Полтава +31...+33,
  • Дніпро +35...+37,
  • Запоріжжя +35...+37,
  • Донецьк +34...+36,
  • Луганськ +33...+35,
  • Харків +34...+36.

Якою буде погода в Україні 8 липня 2024 року
Якою буде погода в Україні 8 липня 2024 року / Карта Укргідрометцентру