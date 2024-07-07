Жителям відповідних регіонів варто подбати про наявність парасольок при собі. Хоча й, слід додати, синоптики не прогнозують сильних злив.

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Прогноз по регіонах

Як ми зазначали вище, на Заході України дощитиме. Саме вдень прогнозують найбільші опади. Такою ж буде ситуацію подекуди на Сході нашої держави.

На Півдні та в Центрі України очікується найспекотніша температура з-поміж усіх регіонів – до +37 градусів за Цельсієм.

Загалом на території південних, східних регіонів – Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму – вночі буде від +19 до +24 градусів.

Здебільшого сприятливою буде погода на Півночі – гроз синоптики не прогнозують.

Вітер переважно північно-східний – від 5 до 10 метрів на секунду,

– зазначають в Укргідрометцентрі.

Окремо про погоду в Києві. У столиці та у відповідному регіоні не буде дощу – синоптики прогнозують лише невеличку хмарність. Температура в місті вночі коливатиметься від +15 до +17 градусів, а вдень – у районі +30 градусів.

Температура по містах

Київ +29...+31,

Ужгород +31...+33,

Львів +27...+29,

Івано-Франківськ +28...+30,

Тернопіль +29...+31,

Чернівці +30...+32,

Хмельницький +29...+31,

Луцьк +26...+28,

Рівне +28...+30,

Житомир +29...+31,

Вінниця +31...+33,

Одеса +32...+34,

Миколаїв +34...+36,

Херсон +35...+37,

Сімферополь +35...+37,

Кропивницький +32...+34,

Черкаси +31...+33,

Чернігів +29...+31,

Суми +30...+32,

Полтава +31...+33,

Дніпро +35...+37,

Запоріжжя +35...+37,

Донецьк +34...+36,

Луганськ +33...+35,

Харків +34...+36.



Якою буде погода в Україні 8 липня 2024 року / Карта Укргідрометцентру