Так, уже з понеділка подекуди знову литиме. Синоптики спрогнозували, де саме чекати опадів, передає 24 Канал.
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Де і коли йтимуть дощі та грози
У найближчі три доби, 7 – 9 липня, в Україні переважно без опадів. Втім, у частині областей знову очікуються дощі та грози.
В окремих районах західних, східних та південних областей 8 – 9 липня короткочасний дощ, гроза,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Додали, що вітер буде східний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +14 – +23 градуси, вдень +28 – +34. У північних і західних областях +24 – +30; у південних, східних, а 8 – 9 липня і в більшості центральних областей буде сильна спека +35 – +37 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на 8 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
Погода на місяць
- Укргідрометцентр прогнозував, що середня місячна температура в липні передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18, що на 1,5 – 2,0 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів 37 – 93 міліметри, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.
- Також синоптики зауважили, що липень – це найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами, періодами жаркої посушливої погоди.
- До речі, згідно з кліматичною характеристикою, абсолютний мінімум температури повітря в липні +1 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями +10 – +12 градусів, а на високогір'ї Карпат 0 – 1 градус морозу.
- Абсолютний максимум +34 – +39,9 градуса. На Півдні, Сході, Дніпропетровській області й у Криму подекуди +40 – +41 градус. У гірських районах +26 – +33 градуси.