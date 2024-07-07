Так, уже з понеділка подекуди знову литиме. Синоптики спрогнозували, де саме чекати опадів, передає 24 Канал.

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Де і коли йтимуть дощі та грози

У найближчі три доби, 7 – 9 липня, в Україні переважно без опадів. Втім, у частині областей знову очікуються дощі та грози.

В окремих районах західних, східних та південних областей 8 – 9 липня короткочасний дощ, гроза,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що вітер буде східний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +14 – +23 градуси, вдень +28 – +34. У північних і західних областях +24 – +30; у південних, східних, а 8 – 9 липня і в більшості центральних областей буде сильна спека +35 – +37 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 8 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

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