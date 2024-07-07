Так, уже с понедельника местами снова будет лить. Синоптики спрогнозировали, где именно ждать осадков, передает 24 Канал.

Смотрите также В каких областях пригреет до +37, будут ли дожди и грозы: погода на 7 июля

Где и когда будут идти дожди и грозы

В ближайшие трое суток, 7 – 9 июля, в Украине преимущественно без осадков. Впрочем, в части областей снова ожидаются дожди и грозы.

В отдельных районах западных, восточных и южных областей 8 – 9 июля кратковременный дождь, гроза,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что ветер будет восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +14 – +23 градуса, днем +28 – +34. В северных и западных областях +24 – +30; в южных, восточных, а 8 – 9 июля и в большинстве центральных областей будет сильная жара +35 – +37 градусов.

Узнайте уже сейчас Когда будет чрезвычайная жара +41 градус в Украине

Ориентировочный прогноз погоды на 8 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Погода на месяц