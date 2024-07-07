Так, уже с понедельника местами снова будет лить. Синоптики спрогнозировали, где именно ждать осадков, передает 24 Канал.
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Где и когда будут идти дожди и грозы
В ближайшие трое суток, 7 – 9 июля, в Украине преимущественно без осадков. Впрочем, в части областей снова ожидаются дожди и грозы.
В отдельных районах западных, восточных и южных областей 8 – 9 июля кратковременный дождь, гроза,
– отметили в Укргидрометцентре.
Добавили, что ветер будет восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +14 – +23 градуса, днем +28 – +34. В северных и западных областях +24 – +30; в южных, восточных, а 8 – 9 июля и в большинстве центральных областей будет сильная жара +35 – +37 градусов.
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Ориентировочный прогноз погоды на 8 июля / Скриншот из Укргидрометцентра
Погода на месяц
- Укргидрометцентр прогнозировал, что средняя месячная температура в июле предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков 37 – 93 миллиметра, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.
- Также синоптики отметили, что июль – это самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, периодами жаркой засушливой погоды.
- Кстати, согласно климатической характеристике, абсолютный минимум температуры воздуха в июле +1 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +12 градусов, а на высокогорье Карпат 0 – 1 градус мороза.
- Абсолютный максимум +34 – +39,9 градуса. На Юге, Востоке, Днепропетровской области и в Крыму местами +40 – +41 градус. В горных районах +26 – +33 градуса.