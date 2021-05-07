Какой будет погода в Украине
В субботу солнце будет светить на западе и в Киеве. В то же время самой высокой температура воздуха будет на юго– востоке.
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Столбики термометров в западных областях поднимутся до +12...+14 градусов. На градус холоднее будет в Черновцах, Луцке и Тернополе.
На востоке Украины температура воздуха прогреется до +15...+17 градусов. В Луганске и Запорожье будет теплее – +20...+22 градуса. В то же время синоптики предупреждают о грозах. Кроме того, в этих областях целый день будет падать снег.
На юге погода также будет дождливой. Синоптики обещают +17...+21 градуса. В центре и на юго-востоке будет немного холоднее – +13...+15 градусов, и без дождей не обойдется.
По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве в субботу ожидается периодический дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха – +10...+12 градусов.
В Украине периодические дожди, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер временами со штормовыми порывами до 15 – 20 метров в секунду,
– заявила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 8 мая
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Суммы – +13...+15
Полтава – +13...+15
Днепр – +15...+17
Запорожье – +20...+22
Донецк – +17...+19
Луганск – +20...+22
Харьков – +15...+17
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 8 мая / Карта Укргидрометцентра