Какой будет погода в Украине

В субботу солнце будет светить на западе и в Киеве. В то же время самой высокой температура воздуха будет на юго– востоке.

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Столбики термометров в западных областях поднимутся до +12...+14 градусов. На градус холоднее будет в Черновцах, Луцке и Тернополе.

На востоке Украины температура воздуха прогреется до +15...+17 градусов. В Луганске и Запорожье будет теплее – +20...+22 градуса. В то же время синоптики предупреждают о грозах. Кроме того, в этих областях целый день будет падать снег.

На юге погода также будет дождливой. Синоптики обещают +17...+21 градуса. В центре и на юго-востоке будет немного холоднее – +13...+15 градусов, и без дождей не обойдется.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве в субботу ожидается периодический дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха – +10...+12 градусов.

В Украине периодические дожди, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер временами со штормовыми порывами до 15 – 20 метров в секунду,

– заявила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 8 мая

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Суммы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +20...+22

Донецк – +17...+19

Луганск – +20...+22

Харьков – +15...+17

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 8 мая / Карта Укргидрометцентра