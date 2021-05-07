Якою буде погода в Україні
У суботу сонце світитиме на заході та в Києві. Водночас найвищою температура повітря буде на південному сході.
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Стовпчики термометрів у західних областях підіймуться до +12...+14 градусів. На градус холодніше буде у Чернівцях, Луцьку та Тернополі.
На Сході України температура повітря прогріється до +15...+17 градусів. У Луганську та Запоріжжі буде тепліше – +20...+22 градусів. Водночас синоптики попереджають про грози. Крім того, у цих областях цілий день падатиме дощ.
На півдні погода також буде дощовою. Синоптики обіцяють +17...+21 градуса. У центрі та на південному сході буде трохи холодніше – +13...+15 градусів, та й без дощів не обійдеться.
За словами синоптикині Наталки Діденко, у Києві в суботу очікується періодичний дощ, сильний вітер та низька температура повітря – +10...+12 градусів.
В Україні періодичні дощі, можливі грози. Сильний північно-західний вітер часом із штормовими поривами до 15 – 20 метрів на секунду,
– заявила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 8 травня
Ужгород – +12...+14
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +20...+22
Харків – +15...+17
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 8 травня / Карта Укргідрометцентру