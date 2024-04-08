Правда, синоптики предупредили о пожарной опасности во многих областях нашего государства.
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Какой будет погода в регионах Украины
Во всех областях Украины будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров за секунду.
Температура ночью 6 – 11 градусов, днем 20 – 25 градусов. В Карпатах ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 12 – 17,
– рассказали синоптики.
На Киевщине также осадков не прогнозируют, однако будет переменная облачность. Ветер также переменных направлений, то есть 3 – 8 метров в секунду.
В Киевской области ночью будет 6 – 11 градусов тепла, днем – 20 – 25 градусов. В Киеве ночью ориентировочно 10 градусов тепла, днем – 20 – 24 градуса.
В течение 9 апреля во многих регионах предупредили о пожарной опасности. В частности:
- 9 – 11 апреля – на Востоке, в большинстве районов центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, Херсонской областей;
- 11 апреля – на Николаевщине и Киевщине также будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В большинстве областей прогнозируют пожарную опасность / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в городах Украины
Киев – +22...+24
Ужгород – +21...+23
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +18...+20
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +21...+23
Полтава – +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье – +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Прогноз погоды в Украине 9 апреля / Карта Укргидрометцентра