Щоправда, синоптики попередили про пожежну небезпеку у багатьох областях нашої держави.

Дивіться також Спека у квітні: чи буде найближчими днями різке потепління

Якою буде погода в регіонах України

У всіх областях України буде мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі 6 – 11 градусів, вдень 20 – 25 градусів. У Карпатах вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 12 – 17,

– розповіли синоптики.

На Київщині також опадів не прогнозують, проте буде мінлива хмарність. Вітер також змінних напрямків, тобто 3 – 8 метрів за секунду.

У Київській області вночі буде 6 – 11 градусів тепла, вдень – 20 – 25 градусів. У Києві вночі орієнтовно 10 градусів тепла, вдень – 20 – 24 градуси.

Протягом 9 квітня в багатьох регіонах попередили про пожежну небезпеку. Зокрема:

9 – 11 квітня – на Сході, у більшості районів центральних, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької, Херсонської областей;

11 квітня – на Миколаївщині та Київщині також буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



У більшості областей прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в містах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +21...+23

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22..+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Прогноз погоди в Україні 9 квітня / Карта Укргідрометцентру