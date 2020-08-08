Прогноз погоды на 9 июля: дожди и грозы накроют Западную Украину
Погода в Украине в воскресенье, 9 августа, будет теплой, но западные регионы будут страдать от мощных ливней. Зато на юге погода будет способствовать летнем отдыхе у воды. Столбики термометра там покажут +31 ... +33 градуса.
На большей территории нашей страны погода будет теплой и солнечной. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Актуально Водяной смерч пронесся по Сицилии: отдыхающие в панике бежали с пляжа – видео
На западе Украины синоптики прогнозируют дожди и грозы. Осадки ожидают преимущественно днем. Столбики термометров там покажут +25 ... +27 градусов. На востоке страны будет немного теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +26 ... +28 градусов.
В южных регионах термометры покажут +31 ... +33 градуса, солнце иногда будет прятаться за облаками. Немного прохладнее будет на севере Украины. Воздух там прогреется до – +25 ... +27 градусов.
В Киеве температура воздуха будет в пределах +26 ... +28 градусов.
Обратите внимание Из итальянских Альп эвакуируют туристов: что случилось и при чем здесь Монблан
Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 9 августа
Ужгород – +28…+30
Львов – +26…+28
Ивано-Франковск – +25…+27
Тернополь – +25…+27
Черновцы – +26…+28
Хмельницкий – +25…+27
Луцк – +26…+28
Ровно – +26…+28
Житомир – +26…+28
Винница – +26…+28
Одесса – +30…+32
Николаев – +31…+33
Херсон – +31…+33
Симферополь – +31…+33
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +25…+27
Сумы – +24…+26
Полтава – +25…+27
Днепр – +27…+29
Запорожье – +30…+32
Донецк – +27…+29
Луганск – +26…+28
Харьков – +26…+28
Киев – +26…+28
Прогноз погоды в Украине 9 Августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра