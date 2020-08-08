Погода в Украине в воскресенье, 9 августа, будет теплой, но западные регионы будут страдать от мощных ливней. Зато на юге погода будет способствовать летнем отдыхе у воды. Столбики термометра там покажут +31 ... +33 градуса.

На большей территории нашей страны погода будет теплой и солнечной. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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На западе Украины синоптики прогнозируют дожди и грозы. Осадки ожидают преимущественно днем. Столбики термометров там покажут +25 ... +27 градусов. На востоке страны будет немного теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +26 ... +28 градусов.

В южных регионах термометры покажут +31 ... +33 градуса, солнце иногда будет прятаться за облаками. Немного прохладнее будет на севере Украины. Воздух там прогреется до – +25 ... +27 градусов.

В Киеве температура воздуха будет в пределах +26 ... +28 градусов.

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Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 9 августа

Ужгород – +28…+30

Львов – +26…+28

Ивано-Франковск – +25…+27

Тернополь – +25…+27

Черновцы – +26…+28

Хмельницкий – +25…+27

Луцк – +26…+28

Ровно – +26…+28

Житомир – +26…+28

Винница – +26…+28

Одесса – +30…+32

Николаев – +31…+33

Херсон – +31…+33

Симферополь – +31…+33

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +25…+27

Сумы – +24…+26

Полтава – +25…+27

Днепр – +27…+29

Запорожье – +30…+32

Донецк – +27…+29

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +26…+28

Прогноз погоды в Украине 9 Августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра