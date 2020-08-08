Погода в Україні у неділю, 9 серпня, буде теплою, але західні регіони потерпатимуть від потужних злив. Натомість на півдні погода сприятиме літньому відпочинку біля води. Стовпчики термометра там покажуть +31...+33 градуси.

На більшій території нашої країни погода буде теплою та сонячною. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

​Актуально Водяний смерч пронісся Сицилією: відпочивальники в паніці втекли з пляжу – відео

На заході України синоптики прогнозують дощі та грози. Опади очікують переважно вдень. Стовпчики термометрів там покажуть +25...+27 градусів. На сході країни буде трохи тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +26...+28 градусів.

У південних регіонах термометри покажуть +31...+33 градуси, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Трохи прохолодніше буде на півночі України. Повітря там прогріється до – +25...+27 градусів.

У Києві температура повітря буде у межах +26...+28 градусів.

Зверніть увагу З італійських Альп евакуйовують туристів: що трапилось і до чого тут Монблан

Температура повітря в містах України у неділю, 9 серпня

Ужгород – +28…+30

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди в Україні 9 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру