Прогноз погоди на 9 серпня: дощі та грози накриють Західну Україну
Погода в Україні у неділю, 9 серпня, буде теплою, але західні регіони потерпатимуть від потужних злив. Натомість на півдні погода сприятиме літньому відпочинку біля води. Стовпчики термометра там покажуть +31...+33 градуси.
На більшій території нашої країни погода буде теплою та сонячною. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Актуально Водяний смерч пронісся Сицилією: відпочивальники в паніці втекли з пляжу – відео
На заході України синоптики прогнозують дощі та грози. Опади очікують переважно вдень. Стовпчики термометрів там покажуть +25...+27 градусів. На сході країни буде трохи тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +26...+28 градусів.
У південних регіонах термометри покажуть +31...+33 градуси, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Трохи прохолодніше буде на півночі України. Повітря там прогріється до – +25...+27 градусів.
У Києві температура повітря буде у межах +26...+28 градусів.
Зверніть увагу З італійських Альп евакуйовують туристів: що трапилось і до чого тут Монблан
Температура повітря в містах України у неділю, 9 серпня
Ужгород – +28…+30
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Прогноз погоди в Україні 9 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру